Astra Sharma passe à la phase suivante de Roland-Garros après s’être imposée en soixante-quatrième de finale

01/06/2021

Le à 16h15 CEST

l’australien Astra sharma, numéro 124 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (5) et 6-2 en une heure et vingt-cinq minutes pour Irina Maria Bara, joueuse de tennis roumaine, numéro 122 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Les données recueillies sur le match montrent que Sharma a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a obtenu un premier service de 67%, n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 73% des points de service. Quant à Bara, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, a obtenu une efficacité de 76%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 65% des points de service.

La prochaine confrontation correspond à la trentième finale du championnat et dans celle-ci Sharma et la joueuse de tennis tunisienne s’affronteront Ons Jabeur, numéro 26 et tête de série numéro 25.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent au tournoi et 128 au total accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et de ceux qui sont invités.