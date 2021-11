Astra Space rejoint la course Internet haut débit par satellite

Des membres de l’équipe d’Astra Space préparent une fusée pour une tentative de lancement en Alaska. (Photo de l’espace Astra)

Faites de la place à un autre concurrent sur le marché pour fournir un accès Internet haut débit à partir de l’orbite terrestre basse : Astra Space, l’entreprise qui est devenue publique avec l’aide du pionnier des télécommunications de la région de Seattle Craig McCaw, demande à la Federal Communications Commission l’autorisation de lancer jusqu’à 13 620 satellites à faisceau de bits.

Dans le dossier d’aujourd’hui, une filiale connue sous le nom d’Astra Space Platform Services déclare que sa constellation de bande V « apporterait de nouvelles opportunités pour des services de communication fiables et à haut débit à certains utilisateurs et partenaires d’entreprise, gouvernementaux et institutionnels du monde entier ».

Astra, basée en Californie, est surtout connue comme une entreprise de lancement. En décembre dernier, il a envoyé une fusée d’essai dans l’espace depuis une rampe de lancement sur l’île Kodiak en Alaska et a de peu manqué d’atteindre l’orbite. Une autre tentative de lancement orbital est prévue dès ce mois-ci.

Astra a déclaré que ses satellites seraient construits en interne et seraient lancés sur les propres fusées d’Astra. Les satellites seraient envoyés à des altitudes orbitales allant de 236 à 435 miles (380 à 700 kilomètres) et seraient équipés de systèmes de propulsion pour aider à éviter les collisions et à désorber l’orbite post-opérationnelle.

Les applications potentielles de la connectivité à large bande passante d’Astra incluraient les services de communication, les applications liées à l’environnement et aux ressources naturelles et les missions de sécurité nationale.

« Compte tenu du financement obtenu grâce à sa récente offre publique, sa capacité de lancement verticalement intégrée et son expérience en matière de conception et d’exploitation de systèmes spatiaux, Astra est bien placée pour développer ce projet et introduire de nouveaux services spatiaux, y compris des solutions de communication, tout en maintenant un environnement sûr. environnement spatial, en utilisant le spectre de manière efficace et sans causer d’interférences radioélectriques nuisibles », a déclaré la société.

Astra a rapporté environ 500 millions de dollars en espèces en fusionnant avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, dirigée par McCaw et basée à Kirkland, Wash. La société de chèques en blanc de McCaw, Holicity, était à son tour soutenue par un fonds de parrainage. appelé Pendrell Corp. qui compte le co-fondateur de Microsoft Bill Gates parmi ses investisseurs.

La société combinée, évaluée à plus de 2 milliards de dollars, est devenue publique en juillet. Le cours de l’action Astra était de 12,30 $ lorsqu’elle a fait ses débuts à la bourse du Nasdaq et a clôturé la séance de négociation d’aujourd’hui à 9,85 $.

Nous avons contacté Astra et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.

McCaw, qui siège maintenant au conseil d’administration d’Astra, a été le pionnier des services de télécommunications cellulaires dans les années 1980 et au début des années 1990 chez McCaw Cellular. La société de la région de Seattle a été acquise par AT&T en 1994 dans le cadre d’une transaction qui a fait de McCaw un milliardaire. À la fin des années 1990, McCaw était l’un des investisseurs (avec Gates) dans Teledesic, un effort infructueux pour fournir un service de télécommunications par satellite.

Lorsque l’accord Astra SPAC a été annoncé en février, McCaw a déclaré aux investisseurs qu’il croyait depuis longtemps qu’il existe « une opportunité incroyable de fournir des satellites de communication, essentiellement un Internet dans le ciel, avec la possibilité de fournir Internet n’importe où et n’importe où ». Il a souligné les constellations Starlink de SpaceX et Project Kuiper d’Amazon comme preuve qu’une telle vision était à portée de main.

SpaceX est actuellement en tête de la course au haut débit par satellite, avec un service limité fourni via une constellation de plus de 1 600 satellites en orbite terrestre basse. Cette semaine, Amazon a demandé l’autorisation de lancer ses premiers prototypes de satellites l’année prochaine. L’entreprise anglo-indienne OneWeb a 358 satellites en orbite et prévoit de commencer à offrir des services dans les régions arctiques cet hiver.

Cette semaine également, Boeing a obtenu l’autorisation de la FCC pour une constellation de 147 satellites qui devrait être entièrement déployée d’ici 2030.

Comme Astra, Boeing prévoit d’opérer sur des fréquences en bande V, par opposition aux bandes Ku et Ka ciblées par SpaceX et Amazon. Contrairement à Astra, Boeing a pu faire approuver sa proposition lors du premier cycle d’octroi de licences FCC pour les services orbitaux de satellites non géostationnaires. Cela signifie que la demande d’Astra devra être examinée lors du deuxième cycle d’examen de la FCC, ainsi que d’autres demandes de satellite LEO déposées aujourd’hui par Télésat, Hughes, Inmarsat et d’autres sociétés.