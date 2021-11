Astralis ouvre la division Fortnite et signe Th0masHD

Astralis ouvre l’équipe Fortnite et signe la star danoise Th0masHD.

L’organisation danoise d’esports – Astralis – est officiellement entrée dans le monde compétitif de Fortnite plus tôt dans la journée. La marque la plus connue pour sa présence dans Counter-Strike: Global Offensive existe depuis 2016. Auparavant, Astralis était l’une des rares équipes d’esports de renom à ne pas avoir de division Fortnite au cours des quatre dernières années. Tout a changé après la signature du dix fois finaliste de la Fortnite Champion Series (FNCS), Thomas « Th0masHD » Høxbro Davidsen.

Th0masHD rejoint Astralis

Astralis a annoncé la signature de Th0masHD plus tôt dans la journée sur Twitter avec une vidéo pour accueillir son premier joueur Fortnite compétitif. C’est un moment important, car Th0masHD est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs d’Europe, possédant des distinctions impressionnantes en carrière, telles que la qualification pour dix des 12 événements FNCS qui ont jamais eu lieu. Ces tournois de plusieurs millions de dollars remontent à la fin de 2019, après les finales de la Coupe du monde de Fortnite, où Th0masHD a également participé et terminé à la 21e place.

Pour une nouvelle organisation à Fortnite, il n’y a sans doute pas de meilleure acquisition d’agent libre que Th0masHD. Il est au sommet de la région la plus difficile du jeu depuis 2018 et s’est énormément amélioré avec le temps. Th0masHD rencontre le succès quel que soit le format et, avec le retour progressif des réseaux locaux, il représenterait bien la marque Astralis quel que soit l’environnement. Th0masHD a commenté la signature :

« Pour moi, c’est un immense honneur de devoir représenter Astralis à l’avenir et j’ai hâte de devenir le premier joueur Fortnite de l’organisation. C’est le rêve d’un garçon devenu réalité, et j’ai vraiment hâte de pouvoir le partager avec tout le monde.

« J’ai montré un haut niveau au cours des trois dernières années, et je pense qu’Astralis et l’équipe derrière l’organisation peuvent m’aider à améliorer les derniers pourcentages qui peuvent être cruciaux dans les grands tournois et événements pour atteindre le sommet, déclare la nouvelle star d’Astralis , » il a dit.

Th0masHD participera à la finale FNCS Grand Royale de ce week-end, qui propose un prize pool de 5 millions de dollars US. Lui, avec ses coéquipiers Queasy et Anas, est l’un des favoris pour gagner.

Plus de signatures à venir ?

+2 000 abonnés en moins de 2 heures

Il semble peu probable qu’Astralis en soit un et fait dans Fortnite, étant donné que l’organisation d’esports a créé un compte Twitter spécifique à son équipe Fortnite. La scène européenne possède des joueurs autonomes exceptionnels, tels que le champion FNCS de la saison 8, Kami.

Le co-fondateur d’Astralis, Jakob Lund Kristensen, a parlé de la portée de Fortnite et des raisons des organisations d’entrer sur Fortnite et de signer Th0masHD :

«Nous voulons être dans des titres de jeux qui engagent de nombreux fans, où nous pouvons contribuer davantage avec tout ce que nous pouvons sous la forme d’actions numériques et physiques. C’est pourquoi Th0masHD est parfait pour nous – c’est un grand nom international, il est incroyablement talentueux, et avec ses jeux et son personnage, il atteint une vaste foule de joueurs et de fans dans le monde entier.

