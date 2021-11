Astralis signe k0nfig et blâmeF avec ave en tant que nouvel entraîneur-chef

Quelques gros coups d’Astralis pour rajeunir l’équipe et améliorer les performances.

Astralis a connu une année difficile avec de mauvaises performances dans les compétitions et une sortie précoce de la Legend’s Stage du Stockholm Major. Même après le retour de Lukas « gla1ve » Rossander, l’équipe n’a pas pu retrouver sa forme précédente. Après une saison décevante, l’organisation danoise a apporté quelques changements clés à l’équipe. Astralis s’est séparé de Peter « dupreeh » Rasmussen et Emil « Magisk » Reif pour faire place à Kristian « k0nfig » Wienecke et Benjamin « blameF » Bremer. Ils ont également signé un nouvel entraîneur-chef à Alexander « ave » Holdt, en remplacement de Danny « zonic » Sørensen. Les changements de coaching entreront en vigueur à partir de janvier 2022, date d’expiration du contrat.

Ajouts de bienvenue et adieux tristes

Selon Kasper Hvidt, directeur des sports d’Astralis, l’équipe avait besoin d’une énergie fraîche et de professionnels avides de gagner.

« Les deux Kristian « k0nfig » Wienecke et Benjamin « blameF » Bremer sont absolument de classe mondiale. En plus de leurs qualités évidentes sur le serveur, ils sont dotés d’une personnalité, d’une motivation et d’une énergie qui se feront sentir jusque dans les derniers rangs des plus grandes arènes.

k0nfig et blâmeF rejoindront immédiatement l’équipe. Dès le départ, ils se prépareront pour le prochain BLAST Premier, qui se tiendra dans la Royal Arena de Copenhague.

Hvidt mentionne également que le nouvel entraîneur Ave ajoutera des informations précieuses et approfondies. De plus, il aidera l’équipe avec sa compréhension tactique et ses compétences analytiques. Hvidt rend également hommage à dupreeh, Magisk et zonic, qui ont été des éléments fantastiques d’Astralis. Ils faisaient partie de l’équipe à son apogée. Et ils ont également connu des creux cruels au cours de la saison en cours. « Ils feront pour toujours partie de la famille Astralis, et quel que soit le chemin qu’ils choisissent, au nom de chaque personne d’Astralis, je leur souhaite le meilleur ».

Ce que les nouvelles recrues ont à dire

BlameF a exprimé son enthousiasme et respecte sa position dans l’équipe. Il a dit:

« Je suis ravi de jouer avec ‘gla1ve’, l’un des meilleurs meneurs de jeu au monde. Cela signifie que je peux me concentrer davantage sur mon propre jeu et devenir un meilleur joueur pour moi et mes coéquipiers. Entrer dans la Royal Arena avec le logo Astralis sur ma poitrine devant tous les fans incroyables est un rêve devenu réalité, et je travaillerai dur chaque jour pour donner aux fans ce dont ils ont envie. Je suis ici pour me battre pour des titres, nous sommes ici pour gagner des trophées, et je ne doute pas que nous le ferons. »

K0nfig avait des pensées similaires. Il a expliqué son rêve de jouer pour Astralis et comment il fera tout ce qu’il peut pour construire à partir d’ici.

« J’ai regardé l’équipe et les fans de loin, et j’ai la chair de poule à la simple pensée de jouer devant les fans d’Astralis. Je sais aussi que le port du maillot est une obligation, et je suis prêt à me défouler pour tout le monde ici. Sur le papier, le line-up est fantastique ; maintenant c’est à nous de travailler et de jouer en équipe pour répondre à nos propres attentes.

Enfin, Ave a expliqué son rôle dans l’équipe. Et comment il a planifié des stratégies avec analyse pour tirer le meilleur de l’équipe.

« Je pense que cela correspond tout à fait à l’esprit d’Astralis, et j’ai vraiment hâte de travailler avec l’équipe et toute l’organisation, mais aussi les gens autour des joueurs. Je ne peux pas promettre de titres dès le premier jour, mais je peux promettre que nous serons bien préparés et donnerons tout ce que nous avons.

Astralis rivalisera avec les nouveaux joueurs lors du prochain tournoi BLAST à la Royal Arena.

Image vedette : Astralis