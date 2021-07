Astralwerks et Blue Note publient ‘Bluewerks Vol. 3: Vague de chaleur’

Les labels emblématiques Astralwerks et Blue Note Records reviennent avec le troisième volet de Bluewerks, leur série visionnaire Lo-Fi. Bluewerks Vol. 3: Heat Wave s’inscrit dans la tradition des deux dernières éditions, rassemblant des rythmes tourbillonnants et des instrumentaux réfléchissants inspirés du jazz pour créer une collection de chansons repoussant les limites de producteurs Lo-Fi comme Maple Syrup, Burrito Brown, Leaf Beach, etc. .

Cette nouvelle compilation arrive à point nommé alors que les mois les plus chauds de l’année arrivent, apportant une brise fraîche et une énergie relaxante aux premiers jours moites de l’été. Des instrumentaux aériens et d’un autre monde remplissent la compilation. « Sunbeams » de Maple Syrup est une déclaration déterminante, flottant sur un doux rythme de batterie et des synthés chatoyants. Ailleurs, d’autres producteurs opèrent sur des longueurs d’onde tout aussi oniriques : « Mazinger High » de Mujo brille d’une chaleur faiblement éclairée et le bien nommé « Siesta » d’Oilix & Hirokee déploie une brume au piano. Tout au long, les rythmes sont pleins d’entrain, radieux et légers – c’est une excellente bande-son pour toute escapade estivale

Dans le temps depuis la sortie du premier EP en février, Bluewerks est devenu un succès fulgurant dans le genre Lo-Fi, rassemblant plus de 12 millions de flux sur toutes les plateformes, des emplacements de premier plan sur des listes de lecture Spotify de bon goût comme «Lo-Fi Beats» et «Jazz Vibes», ainsi que des listes de lecture tout aussi influentes sur Apple Music (« Beatstrumental » et « New in Alternative ») et YouTube (« Lo-Fi Loft »). Bluewerks Vol. 1 : Up Down Left Right a occupé la première place du classement des radios universitaires électroniques NACC pendant quatre semaines, et Bluewerks Vol. 2: In Full Bloom a culminé au n ° 6 sur NACC Electronic.

Bluewerks 3: Heat Wave propose encore plus d’instrumentaux kaléidoscopiques aux fans qui se sont connectés aux deux premières compositions. Placide, présent et agréable, ce sont le genre de chansons qui se tissent dans le tissu de votre vie.

Acheter ou diffuser Bluewerks Vol. 3: Vague de chaleur.

Bluewerks Vol. 3: Liste des pistes de la vague de chaleur :

Vague de chaleur (Prélude)

Sirop d’érable – « Rayons de soleil »

Burrito Brown – “Cheezy le fait”

Leaf Beach – « Soulside »

DOWORK & Twofacts – “Eaze”

OnlyM – “Pourquoi tu es parti”

Mujo – “Mazinger High”

exploit d’Oilix. Hirokee – “Sieste”