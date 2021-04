Astralwerks et Blue Note Records reviennent avec un versement de “ Bluewerks ”

Aujourd’hui, les labels légendaires Astralwerks et Dossiers Blue Note revenez avec le deuxième volet de Bluewerks, leur série lo-fi mélangeant les genres.

Comme la première édition, Bluewerks, vol. 2: In Full Bloom combine des rythmes décontractés et downtempo et des riffs de jazz méditatifs dans un ensemble d’instruments de producteurs de Lo-Fi visionnaires tels que Moods, Hallucination Orbit, Shrimpnose, etc.

L’ensemble s’ouvre sur une brève introduction du président de Blue Note Don était avant de céder la place à la collection de pistes. Le groove orchestral de Moods “The Good Things” est un antidote parfait à ces jours sombres d’avril. Partout, ces pistes offrent une énergie similaire, rayonnant de chaleur et de bonheur de sortir d’un hiver froid. Des chansons comme «Waves» d’Hallucination Orbit et «Balloon» de Shrimpnose reprennent les principes de la musique Lo-Fi et les dessinent de manière unique.

Ce nouveau volume fait suite à Bluewerks Vol. 1: haut bas gauche droite. Depuis la sortie de cet EP en février, il est devenu un succès fulgurant dans le genre, passant deux semaines à la première place du classement de la radio électronique NACC, recueillant plus de trois millions de flux sur toutes les plates-formes, 855000 auditeurs mensuels sur Spotify et des des placements sur des listes de lecture Spotify créatrices de goût telles que Lo-Fi Beats et Jazz Vibes.

5th Element Mag a qualifié cette sortie de «collaboration créée dans des rêves Lo-Fi». Astralwerks et Blue Note viennent également de terminer une célébration des Bluewerks originaux avec une boutique éphémère à Hong Kong, qui s’est déroulée du 1er au 11 avril. Le partenariat avec FabCafe a offert une expérience immersive aux fans de musique et aux amateurs de café. un menu d’inspiration Bluewerks et une décoration à thème.

Achetez ou écoutez Bluewerks, Vol. 2: En pleine floraison.

Bluewerks, vol. 2: Tracklist en pleine floraison:

1. Don Was – «Don’s Prelude»

2. Humeurs – «Les bonnes choses»

3. Orbite des hallucinations – «Vagues»

4. Snaer. – “Méditation”

5. Shrimpnose – «Balloon»

6. Ameba – «Post»

7. Martin $ ky – “Arrive bientôt”

8. 7apes – «Yards»