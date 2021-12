AstraZeneca a salué pour avoir épargné le Royaume-Uni de la crise de la mort d’Omicron : « Peut nous faire sortir du bois » | Sciences | Des nouvelles

Les éloges viennent du Dr Clive Dix, ancien président du Vaccine Task Force. Il pense que les jabs AstraZeneca offraient une protection à long terme plus robuste contre les maladies graves et la mort que les alternatives à base d’ARN conçues par Pfizer et Moderna. Cela vient du fait que le taux de mortalité au Royaume-Uni de la nouvelle variante est resté relativement stable malgré une augmentation des cas.

De nombreux autres pays européens ne voient pas la même tendance, les décès semblant augmenter régulièrement.

Les chiffres de Our World in Data, un site Web géré par l’Université d’Oxford, montrent que le Royaume-Uni compte 1,7 décès quotidien de Covid par million de personnes.

En comparaison, l’UE dans son ensemble en compte près de quatre.

Le Dr Dix a déclaré au Telegraph : « Si vous regardez à travers l’Europe, avec l’augmentation des cas, il y a aussi une augmentation décalée correspondante des décès, mais pas au Royaume-Uni, et nous devons le comprendre.

« Je pense personnellement que c’est parce que la plupart de nos personnes vulnérables ont reçu le vaccin AstraZeneca. »

L’expert pense que la clé réside dans la différence entre le jab et Pfizer et Moderna.

Il a déclaré que bien que les injections d’ARN produisent un saut plus évident et plus rapide des niveaux d’anticorps dans les tests de laboratoire, d’autres vaccins peuvent être plus efficaces pour amorcer une autre partie du système immunitaire – l’immunité cellulaire.

Cela inclut les fameuses cellules T qui aident à combattre une infection dans le corps.

Le Dr Dix a ajouté: «Nous avons vu les premières données selon lesquelles le jab d’Oxford produit une réponse cellulaire très durable et si vous avez une réponse immunitaire cellulaire durable, elle peut durer longtemps. Cela peut durer toute la vie dans certains cas. »

La seule différence notable, a-t-il dit, entre le déploiement du vaccin au Royaume-Uni et en Europe était l’approche du jab AstraZeneca.

Alors que la Grande-Bretagne poursuivait son déploiement, de nombreux membres de l’UE étaient prudents – et certains, dont le président français Emmanuel Macron, doutaient même de son efficacité.

Le Dr Dix a déclaré qu’il n’y avait « rien de mal » à utiliser Pfizer ou Moderna comme rappel, mais les vaccins alternatifs pourraient être une meilleure alternative à long terme.

Le Royaume-Uni s’est éloigné de l’administration d’une dose primaire d’AstraZeneca après qu’une étude majeure a montré que Pfizer et Moderna étaient les plus efficaces.

Mais le Dr Dix a souligné comment ces résultats de laboratoire se traduisent en efficacité dans le monde réel reste à voir.

Il a ajouté : « Je pense que nous prenons un peu d’avance sur nous-mêmes en mesurant simplement les anticorps et en neutralisant les réponses en anticorps en laboratoire, car cela ne donne pas lieu à des maladies graves et à la mort.

« Si vous regardez toutes les données, il n’y a pas une grande corrélation entre les résultats de laboratoire d’anticorps neutralisants et la protection contre les maladies graves et la mort, ils ne semblent pas corréler.

« Et c’est presque certainement parce que la réponse immunitaire cellulaire est la chose importante pour arrêter les maladies graves et la mort.

« Je pense que nous avons perdu la bataille avec la transmission. Il n’y a aucun vaccin qui va changer cela.

« Je pense que nous devrions nous concentrer sur la réponse immunitaire cellulaire, et cela pourrait bien nous sortir du bois. »