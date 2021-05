AstraZeneca annonce des ventes de vaccins COVID de 275 millions de dollars et s’attend à ce que le succès diminue

Le logo de la société pharmaceutique AstraZeneca est affiché sur un écran au sol à la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis

AstraZeneca a déclaré que son vaccin COVID-19 a contribué pour 275 millions de dollars aux ventes du premier trimestre et a réduit de trois cents par action ses bénéfices, car il a affiché des résultats meilleurs que prévu et une croissance prévue au second semestre.

C’est la première fois que le fabricant de médicaments anglo-suédois donne des détails financiers sur la distribution et les ventes de son vaccin, qu’il a développé avec l’Université d’Oxford. Il a déclaré qu’il ne tirerait aucun profit du tir pendant la pandémie.

Les revenus des vaccins comprenaient la livraison d’environ 68 millions de doses, a déclaré vendredi AstraZeneca (AZN.L), ajoutant que les ventes en Europe, où elle fait face à une procédure judiciaire, étaient de 224 millions de dollars, dans les marchés émergents de 43 millions de dollars et de 8 millions de dollars dans le reste du pays. monde.

Des ventes de 275 millions de dollars pour 68 millions de doses équivaut à un prix d’environ 4 dollars par coup.

Les résultats surviennent après un début d’année meurtri alors que le fabricant de médicaments se débat avec la production de son vaccin et fait face à une bataille juridique après avoir réduit les livraisons en Europe, tandis que les régulateurs sondent les caillots sanguins rares chez les personnes qui se sont fait vacciner.

AstraZeneca était l’un des leaders de la course mondiale au développement d’un vaccin COVID-19. Son tir bon marché et facilement transportable a été salué comme une étape importante dans la lutte contre la crise, mais a depuis fait face à une série de controverses.

Dans des diapositives de présentation publiées avant un appel aux médias, AstraZeneca a déclaré qu’elle augmentait l’approvisionnement en vaccins avec des rendements de production en amélioration, sans fournir de détails.

AstraZeneca a déclaré qu’elle soumettrait une demande d’utilisation d’urgence aux États-Unis dans les semaines à venir, en ajoutant des données mondiales à partir de données récentes et émergentes du monde réel à la suite d’un déploiement. Les données d’efficacité du vaccin avaient également été remises en question dans le passé.

Alors que le coronavirus continue d’avoir un impact mitigé sur les fabricants de médicaments, l’activité principale d’AstraZeneca s’est révélée résiliente.

Vendredi, la société a maintenu ses prévisions pour 2021 et a prédit des temps meilleurs à venir.

Cependant, les prévisions n’incluent aucun impact des ventes du vaccin et de son achat de 39 milliards de dollars d’Alexion, qui devrait être clôturé au troisième trimestre.

«Nous prévoyons que l’impact du COVID réduira et anticipons une accélération des performances au second semestre 2021», a déclaré le directeur général Pascal Soriot dans un communiqué.

La croissance trimestrielle des ventes a été tirée par le médicament le plus vendu contre le cancer du poumon Tagrisso, en hausse de 17% à 1,15 milliard de dollars, tandis que les revenus du médicament pour le cœur et le diabète Farxiga ont bondi de plus de la moitié pour atteindre 625 millions de dollars plus que prévu, sur de nouvelles ordonnances pour traiter le cœur. échec.

Le chiffre d’affaires total de 7,32 milliards de dollars pour les trois mois se terminant en mars a dépassé les attentes des analystes de 6,94 milliards de dollars, tandis que le bénéfice de base de 1,63 cents par action était également en avance sur un consensus de 1,48 $ par action.