AstraZeneca annonce un nouveau financement Wonderpill alors qu’il l’emporte sur les ventes de Pfizer et Moderna | Sciences | Nouvelles

L’annonce intervient après que ses ventes ont grimpé de plus de 50% au dernier trimestre après avoir réalisé plus de 780 millions de livres sterling de ventes de vaccins. Mais maintenant, pour la première fois, AstraZeneca a déclaré qu’elle chercherait à profiter des ventes du jab afin de financer un traitement par anticorps sur lequel la société travaillera. Ils auraient déclaré qu’ils ne commenceraient à tirer qu’un petit profit du vaccin, et que ce profit serait détourné pour financer les travaux sur le nouveau médicament miracle Covid.

Cela vient après qu’AstraZeneca a rapporté ce matin que ses ventes avaient augmenté de 28% pour atteindre un peu plus de 25 milliards de dollars (18,7 milliards de livres sterling).

Les ventes des vaccins fabriqués par la société anglo-suédoise ont complètement dépassé les sociétés rivales Pfizer, dont les ventes s’élevaient à 13 milliards de dollars (9,8 milliards de livres sterling) et Moderna, qui a vendu 5 milliards de dollars (3,7 milliards de livres sterling).

Mais la société n’avait pas augmenté ses prévisions de bénéfices pour l’année, ce qui signifiait que le cours des actions était inférieur de 2%.

Le géant pharmaceutique a tenu à expliquer que désormais, seuls des bénéfices modestes seront tirés du vaccin.

AstraZeneca fournira également le vaccin à prix coûtant aux pays en développement.

Le directeur général Pascal Soriot a déclaré : « Le leadership scientifique d’AstraZeneca continue de générer une forte croissance des revenus et une livraison exceptionnelle du pipeline, avec huit lectures positives à un stade avancé sur sept médicaments depuis juin, y compris notre combinaison d’anticorps à longue durée d’action prometteuse à la fois pour la prévention et le traitement du COVID. -19.

« L’ajout d’Alexion renforce notre engagement à proposer des thérapies transformatrices aux patients du monde entier, et je suis fier du dévouement et de la concentration continus de nos collègues.

« Notre large portefeuille de médicaments et notre exposition géographique diversifiée offrent une plate-forme solide pour une croissance durable à long terme. Suite à l’accélération des investissements dans les lancements à venir après un flux de données positif, nous nous attendons à une fin d’année solide et nos prévisions de bénéfices sont inchangées. »

AstraZeneca a finalisé une importante prise de contrôle de la société pharmaceutique Alexion d’une valeur de 39 milliards de livres sterling plus tôt cette année, qui soutiendra son ambition à long terme de développer de nouveaux médicaments dans les domaines de l’immunologie où les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

La société a déclaré que l’acquisition d’Alexion soutiendrait son ambition à long terme de développer de nouveaux médicaments dans les domaines de l’immunologie où les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

Le rachat d’Alexion est sa plus grosse acquisition depuis la création de la société en 1999 par le rapprochement du suédois Astra et des sociétés britanniques Zeneca.

Et AstraZeneca a déjà été chargé de tester des traitements innovants pour diverses maladies.

En août, la société a annoncé les résultats d’un essai de phase 3 pour le médicament contre la maladie de Wilson qui s’est avéré trois fois plus efficace pour éliminer les dépôts de cuivre que les traitements standard.

La maladie de Wilson est une maladie génétique progressive dans laquelle la capacité du corps à éliminer l’excès de cuivre est compromise.

Les dommages causés par l’accumulation de cuivre toxique peuvent entraîner une maladie du foie et des problèmes psychiatriques et neurologiques, tels que des changements de personnalité, des tremblements et des difficultés à marcher, à avaler ou à parler.

AtsraZeneca a également célébré une énorme victoire en septembre lorsqu’il a conclu un accord de 400 millions de livres sterling avec le spécialiste américain des maladies rares Caelum Biosciences.

Cela a permis au groupe FTSE 100 d’accéder à un autre traitement potentiellement rentable qui fait actuellement l’objet d’essais à un stade avancé.

Caelum, la société de biotechnologie basée dans le New Jersey, a mis au point un traitement contre l’amylose AL, une maladie mortelle qui endommage le cœur et les reins.

La société américaine sera intégrée à la division Alexion d’AstraZeneca, et Alexion paiera plus de 100 millions de livres sterling pour acheter la participation restante dans Caelum qu’elle ne possède pas déjà.