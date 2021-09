AstraZeneca célèbre UNE AUTRE victoire en concluant un accord de 400 millions de livres sterling sur les maladies rares | Sciences | Nouvelles

L’accord avec Caelum Biosciences a donné au groupe FTSE 100 l’accès à un autre traitement potentiellement rentable qui fait l’objet d’essais en phase avancée. Cela intervient également après qu’AstraZeneca a finalisé une importante prise de contrôle de la société pharmaceutique Alexion d’une valeur de 39 milliards de livres sterling, qui soutiendra son ambition à long terme de développer de nouveaux médicaments dans les domaines de l’immunologie où les besoins médicaux non satisfaits sont importants. AstraZeneca, basé à Cambridge, est l’un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde.

Le rachat d’Alexion est sa plus grosse acquisition depuis la création de la société en 1999 par le rapprochement du suédois Astra et des sociétés britanniques Zeneca.

Caelum, la société de biotechnologie basée dans le New Jersey, a mis au point un traitement contre l’amylose AL, une maladie mortelle qui endommage le cœur et les reins.

La maladie provoque l’accumulation de protéines anormales appelées amyloïdes dans les organes humains et perturbe leurs fonctions normales.

Cela peut causer des dommages aux organes étendus et progressifs et des taux de mortalité élevés, le décès survenant le plus souvent à la suite d’une insuffisance cardiaque.

Elle touche environ 20 000 personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Le médicament a maintenant obtenu le statut de « voie rapide » pour l’examen réglementaire dans les États.

Étant donné le nom CAEL-101, le traitement est actuellement évalué dans le programme clinique de phase III Cardiac Amyloid Reaching for Extended Survival (CARES) en combinaison avec un traitement standard (SoC) dans l’amylose AL.

En tant que leader des maladies rares depuis près de 30 ans, Alexion se concentre et s’engage à servir les patients et les familles touchés par les maladies rares et les maladies dévastatrices à travers la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments qui changent la vie.

La semaine dernière, AstraZeneca a également annoncé des données cliniques positives sur deux de ses médicaments oncologiques en cours de développement pour traiter le cancer de la prostate et du sein.

La société a également annoncé un accord avec VaxEquity pour développer des médicaments utilisant la technologie ARN utilisée dans les vaccins Moderna et Pfizer Covid.

Un récent essai clinique COVID-19 aux États-Unis sur le vaccin AstraZeneca a démontré une efficacité de 74% dans la prévention des maladies symptomatiques, un chiffre qui est passé à 83,5% chez les personnes âgées de 65 ans et plus, dans une étude publiée mercredi.