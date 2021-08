AstraZeneca “donne une immunité plus longue” et vous n’avez pas besoin d’un rappel | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Pascal Soriot, directeur général d’AstraZeneca, a déclaré qu’il espérait des données plus concrètes dans quelques mois qui prouveraient qu’une dose de vaccin suffit pour une protection complète. La société de M. Soriot est à la recherche de chiffres qui montrent une forte production d’« immunité cellulaire T » par le vaccin. Les lymphocytes T sont un type de globule blanc dans le système immunitaire qui fournissent un type différent d’immunité aux anticorps, et cette immunité peut durer plus longtemps.

Des milliers de personnes âgées et vulnérables devraient recevoir leurs injections de rappel cet automne, le NHS craignant constamment que la protection offerte par les vaccins ne disparaisse avec le temps.

Si les données disponibles à l’automne montrent que des cellules T sont produites, cela pourrait signifier que ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca n’auront pas besoin du second.

M. Soriot a déclaré au Daily Mail : « Nous espérons que l’Oxford-AstraZeneca offrira une protection à plus long terme.

« Jusqu’à présent, la science suggère que notre vaccin fournit une forte réponse des lymphocytes T qui, j’espère, signifie que ses effets dureront plus longtemps.

« Donc, ça a l’air bien, mais nous ne savons pas encore avec certitude si vous aurez besoin d’un rappel. Le temps nous le dira.’

La société de M. Soriot pense recevoir les données nécessaires d’ici octobre ou novembre.

Si les résultats sont positifs, les résultats seraient bien accueillis par le NHS, qui doit faire face à la lourde tâche de fournir des millions d’injections de rappel urgentes avant que l’hiver ne s’installe.

Selon une étude menée par l’Université de Birmingham, le vaccin AstraZeneca déclenche les cellules T, qui combattent l’infection, plus que ses homologues américains produits par Pfizer et Moderna.

Il a déclaré : « L’expérience d’AstraZeneca se reflète encore mal sur de nombreux politiciens et décideurs, en particulier en Europe.

« À chaque étape, certains gouvernements nationaux, et la Commission européenne elle-même, semblent avoir fait de leur mieux pour rendre la vie aussi difficile que possible pour ceux qui tentent d’aider.

« Le déploiement du vaccin dans l’UE a été compromis par le nationalisme et le protectionnisme.

« Certains politiciens – notamment le président Macron – semblaient faire tout leur possible pour saper la confiance dans le vaccin AstraZeneca.

“C’était peut-être juste de l’incompétence (il n’y en a pas eu non plus au Royaume-Uni). Mais je ne suis pas le seul à me demander s’il aurait pu réagir différemment si le vaccin avait été créé à Paris plutôt qu’à Oxford.

AstraZeneca s’est associé à l’Université d’Oxford pour créer un vaccin contre le coronavirus très efficace, qui a été administré à des millions de personnes au Royaume-Uni.

Contrairement à certains de ses concurrents, la société a vendu les jabs au prix coûtant sans tirer « aucun profit » des transactions.

Le vaccin a fait l’objet d’attaques répétées de la part de hauts dirigeants européens, dont le président français M. Macron.

En mars, le président français a faussement affirmé que le jab était “presque inefficace” chez les plus de 65 ans.

Cela a provoqué la fureur à Londres, les responsables britanniques craignant que de hauts responsables de l’UE ne sapent la confiance du public dans le vaccin.