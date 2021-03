AstraZeneca EST sûr et efficace! L’EMA dit à l’Europe de METTRE FIN à la suspension | Politique | Nouvelles

Le chien de garde de l’UE en matière de drogues est parvenu à une «conclusion scientifique claire» selon laquelle le jab d’Oxford est sûr et efficace pour prévenir les cas de Covid. Emer Cooke, directeur de l’EMA, a déclaré: «Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. «Il s’agit d’un vaccin sûr et efficace, protégeant les personnes contre le COVID-19, les risques associés de décès et d’hospitalisation l’emportant sur les risques possibles.»