AstraZeneca insiste sur le fait que le vaccin est sûr alors que le Pays de Galles facilite le verrouillage – LIVE

Il n’y a «précisément aucun lien» entre l’annonce d’un retour à l’école et le témoignage du premier ministre à l’enquête Salmond, a déclaré le secrétaire à l’Éducation.

Cependant, Mme Sturgeon avait précédemment annoncé que la date la plus rapprochée pour certains élèves de retourner à l’école serait le 15 mars.

«Le gouvernement a précédemment indiqué que nous fournirions une mise à jour sur le retour à l’école ce mardi particulier, c’est précisément ce que nous avons fait, et nous avons abordé les préoccupations concernant le bien-être des enfants et des jeunes en conduisant les décisions auxquelles nous sommes arrivés. «

«Les élèves d’Angleterre sont revenus à plein temps dans tous les domaines le 8 mars; ce que nous faisons, c’est que nous avons adopté une approche échelonnée à ce sujet sur une plus longue période », a-t-il déclaré.

«Cela nous permet de répondre aux préoccupations en matière de bien-être que de nombreuses personnes ont à propos de nos jeunes qui ont souffert pendant le confinement et la pandémie, et cela nous permet également de maintenir l’éducation des enfants et des jeunes en Écosse.»