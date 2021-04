AstraZeneca le plus récent: Boris défend les héros du vaccin alors que l’UE les poursuit en justice | Politique | Nouvelles

Les responsables de la Commission européenne ont annoncé qu’ils poursuivaient AstraZeneca en justice après des retards dans les livraisons. L’entreprise, qui est responsable de la fabrication du jab d’Oxford, a informé le bloc plus tôt cette année qu’elle recevrait moins de doses d’antidote que prévu.

Il a averti que des problèmes dans l’une de ses usines signifiaient qu’il ne serait en mesure de livrer qu’un tiers des coups engagés.

Indignée, l’UE a confirmé qu’elle poursuivait la société pour ne pas avoir «assuré la livraison des doses dans les délais».

Le porte-parole officiel du Premier ministre cet après-midi a défendu l’entreprise face aux critiques, la qualifiant de “partenaire extrêmement fort” dans la lutte contre Covid-19.

Bien qu’il ne soit pas attiré par les détails de l’affaire judiciaire lancée par l’UE, le responsable du n ° 10 a félicité AstraZeneca pour son impact mondial dans la lutte contre le virus.

Il a déclaré: «AstraZeneca a été un partenaire extrêmement solide pour le Royaume-Uni et en fait, pour leur travail à l’échelle mondiale, ils ont été une partie vitale de notre programme de déploiement de vaccins.

“Nous sommes impatients de travailler avec eux.”

Le contrat d’AstraZeneca avec la Commission européenne portait sur la livraison de 180 millions de doses de vaccin à l’UE au deuxième trimestre de cette année, pour un total de 300 millions sur la période de décembre à juin.

Aux termes de l’accord, le fabricant de médicaments a promis ses «meilleurs efforts raisonnables» pour atteindre l’objectif.

Le déploiement des vaccins contre les coronavirus par l’UE a été beaucoup plus lent qu’au Royaume-Uni, la Commission étant constamment sous pression pour accélérer la vitesse de son programme de vaccination.

Alors que plus de 50% des Britanniques ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, seulement 21% des personnes dans l’UE ont eu une injection, selon Our World in Data.

AstraZeneca a accepté de livrer le vaccin au prix coûtant, ce qui signifie que la société ne fera aucun profit sur le déploiement de Jab.

Le jab d’Oxford est beaucoup moins cher que ses homologues, ne coûtant que 3 £ par dose, ce qui le rend plus abordable pour les pays du monde entier.

Annonçant son action en justice, un porte-parole de l’UE a déclaré lors d’une conférence de presse: “La Commission a entamé vendredi dernier une action en justice contre AstraZeneca.

“Certaines clauses du contrat n’ont pas été respectées et la société n’a pas été en mesure de proposer une stratégie fiable pour assurer la livraison des doses dans les délais”.

Il a ajouté: “Nous voulons nous assurer qu’il y a une livraison rapide d’un nombre suffisant de doses auxquelles les citoyens européens ont droit et qui ont été promises sur la base du contrat.”

Le porte-parole a déclaré que la décision avait le soutien des 27 États membres de l’UE.

S’engageant à se défendre fermement, AstraZeneca a déclaré qu’il n’y avait aucune base pour l’action en justice engagée par la Commission.

Dans un communiqué, la société a déclaré: “AstraZeneca s’est pleinement conformée à l’accord d’achat anticipé avec la Commission européenne et se défendra fermement devant les tribunaux.

“Nous pensons que tout litige est sans fondement et nous nous réjouissons de cette opportunité de résoudre ce différend le plus rapidement possible.”

Les frictions ont entaché les relations entre AstraZeneca et l’UE depuis le début de l’année.

En plus d’une dispute sur la livraison de vaccins, des personnalités du bloc ont été accusées de saper la confiance dans le coup.

En février, le président français Emmanuel a affirmé que le coup d’Oxford était “quasi inefficace” chez les personnes âgées.