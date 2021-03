AstraZeneca: l’EMA déclare que le vaccin Covid-19 est «  sûr et efficace  »

L’Agence européenne des médicaments a confirmé que le vaccin AstraZeneca Covid-19 est une inoculation «sûre et efficace».

Le régulateur de la santé de l’UE a émis un nouvel avis cet après-midi selon lequel les avantages du jab AstraZeneca l’emportent sur tous les risques.

L’annonce a été faite par la femme irlandaise Emer Cooke, directrice exécutive de l’EMA, lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

L’EMA a déclaré que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques et que le vaccin « n’est pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins » chez ceux qui le reçoivent.

Cependant, l’agence a également déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure un lien potentiel entre un « petit nombre de cas » d’un trouble rare de la coagulation et la vaccination.

Il a expliqué: «Le vaccin peut être associé à de très rares cas de caillots sanguins associés à une thrombopénie, c’est-à-dire à de faibles taux de plaquettes sanguines (éléments dans le sang qui l’aident à coaguler) avec ou sans saignement, y compris de rares cas de caillots dans les vaisseaux. drainage du sang du cerveau (CVST). «

L’EMA a déclaré qu’il s’agissait de «cas rares», car environ 20 millions de personnes au Royaume-Uni et dans l’UE avaient reçu le vaccin à ce jour.

Parmi ceux-ci, l’EMA n’avait examiné «que sept cas de caillots sanguins dans plusieurs vaisseaux sanguins» et 18 cas de CVST.

Il a ajouté: « Un lien de causalité avec le vaccin n’est pas prouvé, mais est possible et mérite une analyse plus approfondie. »

Il a donc recommandé que les cliniciens «sensibilisent» à l’effet possible en «s’assurant qu’ils sont inclus dans les informations sur le produit».

Cela vient après que l’Organisation mondiale de la santé a recommandé hier que les vaccins fabriqués par la société continuent d’être administrés, affirmant que les avantages l’emportent sur les risques.

L’Irlande est l’un des nombreux pays à avoir suspendu le déploiement du vaccin AstraZeneca en raison de problèmes de coagulation sanguine.

Le « report temporaire » de son administration ici a été annoncé dimanche matin après que la Norvège eut exprimé son inquiétude concernant « quatre nouveaux rapports d’événements graves de coagulation sanguine » chez des adultes qui avaient reçu l’inoculation.

Le Comité consultatif national de l’immunisation est susceptible de publier prochainement de nouveaux conseils sur l’utilisation de la vaccination AstraZeneca sur la base de la recommandation de l’EMA.