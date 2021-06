AstraZeneca: les Britanniques FURIEUX alors que Bruxelles échoue devant le tribunal sur les vaccins | Monde | Nouvelles

in

La société pharmaceutique a salué une décision de justice qui a conclu que l’UE n’avait pas de droits exclusifs ou de priorité sur les vaccins injectés fabriqués par la société. À la suite de cette décision, les Britanniques se sont délectés de l’échec de la bataille judiciaire de l’UE avec la société pharmaceutique anglo-suédoise. Commentant l’histoire d’Express.co.uk, une personne a déclaré : « Prenez ces restes !

« L’UE a dit des bêtises, menaçant la paix à NI à cause de l’article 16 et ils n’avaient pas de pied sur lequel se tenir !

“VDL prouvant qu’elle est incompétente, et maintenant un voleur qui vole des vaccins AZ en Australie sans aucune justification légale. J’espère qu’ils poursuivent l’UE maintenant.”

Une deuxième personne a déclaré: “AstraZeneca peut désormais poursuivre l’UE pour des milliards de dommages-intérêts pour réputation et fausses accusations.”

Un troisième a déclaré : « Maintenant, le monde peut voir à quel point l’UE est vraiment incompétente, et le montre son propre tribunal. Je parie que ça fait mal ! »

L’UE a engagé des poursuites judiciaires contre la société au milieu d’une dispute concernant le manque de doses de vaccin dans le bloc.

Bruxelles avait également accusé l’entreprise d’utiliser des usines sur le continent pour remplir ses approvisionnements au Royaume-Uni plutôt que de respecter les obligations envers la Commission.

La société devait fournir 300 millions de doses à l’UE au cours des six premiers mois de l’année, mais a été contrainte de réduire la livraison en raison de problèmes de production.

L’UE avait demandé une ordonnance du tribunal pour garantir qu’AstraZeneca a livré 120 millions de doses de vaccin d’ici la fin juin.

“AstraZeneca a pleinement respecté son accord avec la Commission européenne et nous continuerons à nous concentrer sur la tâche urgente de fournir un vaccin efficace, que nous livrons sans profit pour aider à protéger les personnes en Europe et dans le monde contre la pandémie la plus meurtrière en une génération.”

L’UE a également salué la décision du juge et a insisté sur le fait que la société n’avait pas respecté ses obligations envers le bloc.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : « Cette décision confirme la position de la Commission : AstraZeneca n’a pas respecté les engagements pris dans le contrat.

“C’est bien de voir qu’un juge indépendant le confirme.

« Cela montre que notre campagne européenne de vaccination n’est pas seulement bénéfique pour nos citoyens au jour le jour.

“Cela démontre également qu’il a été fondé sur une base juridique solide.”

Le jugement a également reconnu que la société avait rencontré de graves difficultés dans la production et l’exportation de vaccins.

La société a réitéré son désir de travailler avec l’UE pour accéder à des fournitures de vaccins clés sans profit pour AstraZeneca.