AstraZeneca news : l’UE frappée par une humiliante défaite devant le tribunal des vaccins – n’avait AUCUNE priorité pour les jabs | Politique | Nouvelles

in

Le géant anglo-suédois de la drogue a célébré sa victoire après qu’un tribunal basé à Bruxelles a rejeté les plaintes de la Commission européenne contre l’entreprise. Les juges ont décidé que l’UE n’avait aucun droit exclusif ou priorité sur les jabs fabriqués par l’entreprise. L’UE a lancé une action en justice contre AstraZeneca parce qu’elle estimait que l’entreprise utilisait des usines sur le continent pour approvisionner la campagne de vaccination britannique.

Bruxelles exigeait que l’entreprise expédie 120 millions de doses de vaccins aux États membres d’ici la fin du mois.

Mais le juge, du tribunal de première instance de Bruxelles, a ordonné la livraison de seulement 80,2 millions d’ici fin septembre.

À ce jour, la société a fourni plus de 70 millions de jabs aux États membres de l’UE et s’attend à briser la cible ordonnée par le tribunal.

Jeffrey Pott, avocat général, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de l’ordonnance de la Cour.

“AstraZeneca a pleinement respecté son accord avec la Commission européenne et nous continuerons à nous concentrer sur la tâche urgente de fournir un vaccin efficace, que nous livrons sans profit pour aider à protéger les personnes en Europe et dans le monde contre la pandémie la plus meurtrière en une génération.”

Le tribunal soutient l’argument de l’entreprise pour ne pas avoir atteint les objectifs apparemment énoncés dans son contrat avec le bloc.

Son jugement a reconnu les difficultés et les contretemps de fabrication rencontrés par AstraZeneca lors de la situation sans précédent.

Malgré l’apparente défaite, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la décision comme une bonne nouvelle.

Elle a déclaré : « Cette décision confirme la position de la Commission : AstraZeneca n’a pas respecté les engagements qu’elle a pris dans le contrat. Il est bon de voir qu’un juge indépendant le confirme.

« Cela montre que notre campagne européenne de vaccination n’est pas seulement bénéfique pour nos citoyens au jour le jour. Il démontre également qu’il a été fondé sur une base juridique solide.

DOIT LIRE: Fiona Bruce de la BBC place Blackford sur le record du jab en Écosse

AstraZeneca a déclaré qu’il était désormais déterminé à travailler avec la Commission et les États membres pour augmenter davantage l’approvisionnement en vaccins du bloc.

Dans un communiqué, il a déclaré: «La Société continue de s’engager avec les gouvernements, les organisations internationales et les collaborateurs du monde entier pour assurer un accès large et équitable à ce vaccin bien toléré et efficace sans profit pendant la période de pandémie.»