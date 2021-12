AstraZeneca n’offre pratiquement aucune défense Omicron après 100 jours | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des millions de Britanniques n’ont effectivement aucune protection contre la variante Omicron Covid, ont averti les experts de la santé alors que le public était invité à obtenir leurs injections de rappel – malgré le chaos sur le site de réservation du NHS, ce qui signifie que certains ne peuvent pas obtenir de injections avant la veille de Noël. Les derniers chiffres publiés par le gouvernement suggèrent qu’il y a maintenant plus de 1 200 cas au Royaume-Uni, en hausse de 536 cas vendredi, doublant essentiellement le nombre du jour au lendemain. Les prévisions suggèrent qu’à ce rythme, les cas pourraient dépasser 1 million d’ici la fin de l’année.

Une fuite d’avis de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) appelait à la mise en place de « mesures nationales strictes » d’ici le 18 décembre.

Alors que les injections de rappel de Covid se sont avérées efficaces contre Omicron, on craint que les millions de personnes qui n’ont pas encore reçu leur troisième inoculation ne soient pas protégées contre le virus sans lui.

Les scientifiques du gouvernement ont comparé 581 cas d’Omicron en Grande-Bretagne avec 56 000 de Delta pour donner des estimations préliminaires de la façon dont les vaccins protègent contre une variante avec des mutations qui l’aident à échapper à la réponse immunitaire du corps.

Ils ont découvert que la plupart des personnes âgées qui avaient reçu deux doses d’AstraZeneca il y a plusieurs mois n’avaient presque aucune protection contre l’infection à Omicron, et deux doses de Pfizer n’offraient qu’un peu plus de 30 %.

Mais une troisième dose, si vous utilisez Pfizer, peut porter les niveaux de protection à 71% chez ceux qui avaient AstraZeneca la première fois et à 76% pour ceux qui avaient Pfizer.

Le président de Moderna, Noubar Afeyan, a déclaré à Fox News qu’il s’attend à voir des données sur l’efficacité du rappel du vaccin Moderna contre la variante la semaine prochaine. Il a déclaré: « Nous n’avons pas encore ces données. Nous testons minutieusement tous les aspects de ce que nous pourrions faire. »

Moderna travaille actuellement sur un vaccin de rappel spécifique à l’omicron, ainsi que sur le test d’un vaccin COVID-19 qui pourrait protéger contre plusieurs souches mutées du coronavirus.

Le gouvernement a conseillé à toutes les personnes éligibles d’obtenir une troisième dose du vaccin, communément appelée injection de rappel.

Cela a conduit les experts à exhorter les gens à obtenir leur troisième coup, mais de nombreux plus de 40 ans éligibles n’ont pas pu prendre de rendez-vous avant la veille de Noël en raison du chaos sur le site de réservation.

Les cas de variante doublant tous les trois jours en Grande-Bretagne, les chefs de la santé exhortent les gens à utiliser les tests et la distanciation sociale pour éviter un pic de cas à Noël.

Le gouvernement a introduit des mesures plus strictes ces derniers jours, les masques étant obligatoires dans les magasins et dans les transports publics, le travail à domicile est à nouveau encouragé et la preuve de vaccination doit être présentée lors de l’entrée dans des clubs ou des événements avec un grand nombre de personnes.

Le NHS se prépare également à une augmentation des cas à mesure que les mois d’hiver froids s’installent.

Le professeur Neil Ferguson, épidémiologiste de l’Imperial College de Londres, a averti que la variante Omicron a le potentiel de « submerger très sensiblement le NHS » et de provoquer jusqu’à 10 000 hospitalisations par jour si elle est aussi virulente que Delta.

La semaine dernière, le personnel du NHS s’est plaint d’être sous pression et déjà dépassé.

Les rapports suggèrent que 90% des patients Covid hospitalisés n’avaient pas du tout été vaccinés.

Le professeur Ferguson, qui a été appelé professeur Lockdown en raison de son soutien à l’imposition de restrictions à la vie pour bloquer la transmission virale, a déclaré que le Royaume-Uni subissait déjà une « vague d’infection très explosive » due à la nouvelle variante.

Cependant, bien qu’il soit plus transmissible en tant que virus, il semble qu’Omicron n’ait pas le niveau de gravité plus élevé des autres mutations, ce qui signifie que les décès et les hospitalisations sont restés inférieurs.

Il existe toujours une zone grise sur le nombre de décès causés par Omicron, le chiffre étant toujours considéré comme égal à zéro. comme cause de la nouvelle souche.

Un expert affirme que la variante Omicron de Covid pourrait entraîner une augmentation des décès et des hospitalisations au Royaume-Uni même si les symptômes de la plupart des gens sont plus légers.

Le professeur Tim Spector, de l’application Covid Zoe, a déclaré à la BBC : « Nous n’avons pratiquement pas de données dans ce pays où nous avons des taux de vaccination élevés – mais si nous supposons que ce n’est pas plus grave et peut-être plus doux que Delta, mais c’est beaucoup plus transmissible.

Il a ajouté: « Ce sera une bonne nouvelle pour l’individu car nous avons moins de cas qui vont à l’hôpital, et cela est en partie dû à nos taux de vaccination élevés. »

Cependant, parlant des pires cas, il a déclaré: « Mais cela signifie également qu’à terme, vous aurez plus de décès et de problèmes, car presque tout le monde est infecté ou réinfecté. »

Les experts sont convaincus que trois doses fourniront une immunité significativement plus grande contre les maladies graves et la mort dues à la souche hautement évoluée.

Il a également été confirmé qu’aucune des 1 265 infections à Omicron au Royaume-Uni n’a jusqu’à présent entraîné d’hospitalisation ou de décès.