AstraZeneca percée alors que la société britannique célèbre les résultats d’une AUTRE découverte de médicament miracle | Sciences | Nouvelles

Les résultats d’un essai de phase 3 pour le médicament contre la maladie de Wilson se sont avérés trois fois plus efficaces pour éliminer les dépôts de cuivre par rapport aux traitements standard. L’essai a recruté 214 patients, y compris des participants naïfs de traitement et ceux qui suivaient un traitement alternatif depuis 10 ans ou plus en moyenne. La maladie de Wilson est une maladie génétique progressive dans laquelle la capacité du corps à éliminer l’excès de cuivre est compromise.

Les dommages causés par l’accumulation de cuivre toxique peuvent entraîner une maladie du foie et des problèmes psychiatriques et neurologiques, tels que des changements de personnalité, des tremblements et des difficultés à marcher, à avaler ou à parler.

L’étude a atteint l’objectif principal d’amélioration du cuivre moyen quotidien mobilisé à partir des tissus sur une période de 48 semaines.

Le médicament oral expérimental qui devrait être pris une fois par jour pourrait constituer une option moins invasive pour les patients qui reçoivent généralement des traitements impliquant l’injection d’une solution d’élimination des métaux dans le sang ou une thérapie au zinc.

Marc Dunoyer, 68 ans, ancien directeur financier d’AstraZeneca qui dirige désormais Alexion, a déclaré : « Là où les traitements existants éliminent le cuivre du sang, ces résultats sur 48 semaines démontrent son impact significatif sur la mobilisation du cuivre des tissus.

« Alors que nous faisons progresser cette première innovation dans le traitement de la maladie de Wilson depuis plus de 30 ans, nous continuerons à suivre ces patients à long terme pour évaluer davantage l’impact clinique sur les symptômes de la maladie »

Adam Barker, analyste chez Shore Capital, a déclaré qu’Alexion avait indiqué précédemment que le médicament contre la maladie de Wilson avait une opportunité de vente maximale comprise entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars.

Le rachat d’Alexion a été finalisé le mois dernier et AstraZeneca prévoit d’augmenter les ventes des médicaments d’Alexion contre les maladies rares à l’échelle mondiale.

C’est notamment le cas en Chine, qui devient un marché de plus en plus important pour AstraZeneca.

Ils visent également une opportunité à plus long terme de développer des médicaments à base immunitaire pour des affections plus courantes.

Basée à Cambridge, la société possède d’autres spécialités thérapeutiques, notamment l’oncologie, les maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Il a été mis sous les projecteurs pour son travail héroïque sur la production d’un vaccin contre le COVID-19, qui a déjà permis de sauver des milliers de vies.

Hier, les actions d’AstraZeneca ont augmenté de 27p, ou 0,3%, à 85,80 £, soit une augmentation de 17% jusqu’à présent cette année.