AstraZeneca salue la confiance du Royaume-Uni alors que le retard de l’UE est lié à la flambée des cas: « Je pensais que cela n’avait pas fonctionné! » | Sciences | Nouvelles

Cela survient alors qu’une multitude de pays de l’UE, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, ont réintroduit les blocages et les restrictions Covid alors que le bloc se démène pour contrôler le virus. Mais au Royaume-Uni, il semble que le retour à la vie normale ait été moins chaotique. Cela pourrait être dû au fait que le vaccin Oxford-AstraZeneca a été administré à beaucoup plus de personnes âgées tandis que l’UE a interdit le vaccin aux personnes âgées, selon Pascal Soirot, directeur général d’AstraZeneca.

Alors que le régulateur médical de l’UE a approuvé l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca pour tous les âges en janvier, le déploiement a été interrompu dans plusieurs pays du bloc lorsqu’ils ont conseillé de ne pas l’utiliser pour les personnes de plus de 65 ans, point à un manque de données sur son efficacité pour les groupes plus âgés

Mais en mars, ils ont fait volte-face sur cette politique.

Et à cette époque, le déploiement du Royaume-Uni était bien en avance sur celui de l’UE, ayant administré des millions de doses de vaccins AstraZeneca à tous les âges.

M. Soirot a affirmé que le retard de l’UE dans le déploiement du vaccin AstraZeneca pourrait expliquer pourquoi les restrictions reviennent alors que les hospitalisations montent en flèche en Europe.

Il a déclaré au programme Radio 4 Today de la BBC : « Vous avez deux dimensions à cette réponse immunitaire… l’une est la réponse des anticorps et la deuxième est la réponse dite des lymphocytes T.

« Et la réponse des anticorps est ce qui entraîne la réaction immédiate ou la défense du corps lorsque vous êtes attaqué par le virus.

« Et la réponse des lymphocytes T prend un peu plus de temps à entrer. Mais elle est en fait plus durable. Elle dure plus longtemps.

« Et le corps s’en souvient plus longtemps. Donc, vous voyez que tout le monde se concentre sur les anticorps, mais les anticorps vous les voyez décliner avec le temps. »