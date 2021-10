AstraZeneca triomphe alors que le vaccin offre une protection de 91 % contre la variante Delta – nouvelle étude | Sciences | Nouvelles

Cela survient alors que les experts ont annoncé que les vaccinations sont efficaces à plus de 90% pour prévenir les décès dus à la variante Delta de COVID-19. Les données, publiées par l’Université d’Édimbourg, ont été recueillies à l’aide d’un outil de surveillance Covid à l’échelle de l’Écosse. Les chercheurs ont découvert que le vaccin Pfizer est efficace à 90 pour cent et le vaccin AstraZeneca à 91 pour cent efficace pour prévenir les décès chez les personnes qui ont été doublement vaccinées, mais qui ont été testées positives pour le virus.

Il s’agit de la première étude à montrer à quel point les vaccins sont efficaces pour prévenir la mort de la variante Delta, qui est actuellement la variante dominante au Royaume-Uni.

Les chercheurs ont analysé les données de 5,4 millions de personnes en Écosse entre le 1er avril et le 27 septembre 2021.

Au cours de cette période, 115 000 personnes ont été testées positives pour COVID-19 grâce à un test PCR effectué dans la communauté plutôt qu’à l’hôpital, et 201 décès ont été enregistrés en raison du virus.

Le vaccin Moderna est également disponible en Écosse et aucun décès n’a été enregistré chez ceux qui ont été doublement vaccinés avec ce vaccin.

Les chercheurs ont défini le décès par COVID-19 comme toute personne décédée dans les 28 jours suivant un test PCR positif, ou avec COVID-19 enregistré comme cause de décès sur son certificat de décès.

Le professeur Aziz Sheikh, directeur de l’Institut Usher de l’Université d’Édimbourg et responsable de l’étude EAVE II, a déclaré : « La variante Delta étant désormais la souche dominante dans de nombreux endroits dans le monde et posant un risque d’hospitalisation plus élevé que les variantes précédentes observées au Royaume-Uni, il est rassurant de voir que la vaccination offre une protection aussi élevée contre la mort très peu de temps après la deuxième dose. »

« Si vous n’avez toujours pas accepté votre offre de vous faire vacciner, je vous encourage à le faire en fonction des avantages évidents qu’elle offre. »

Le professeur Chris Robertson, de l’Université de Strathclyde et de Public Health Scotland, a déclaré : « Cette étude montre l’intérêt d’effectuer des analyses de données de santé de routine disponibles en temps quasi réel.

« Nos résultats sont encourageants en montrant que le vaccin reste une mesure efficace pour nous protéger et protéger les autres de la mort de la variante la plus dominante de COVID-19. Il est très important de valider ces premiers résultats dans d’autres contextes et avec un suivi plus long. jusqu’à l’étude. »

Il n’est pas encore considéré comme une variante préoccupante ou une variante à l’étude – les catégories attribuées aux variantes et le niveau de risque qui leur est associé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street mercredi, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: « Et bien qu’il n’y ait aucune raison de croire à ce stade, AY4.2 représente une menace plus grande, la variante suivante ou la suivante pourrait faire l’affaire.

« Nous devons donc être prêts pour ce qui nous attend. »

M. Javid a averti que les cas pourraient encore atteindre 100 000 par jour, déclarant: « Nous ferons ce qu’il faut pour nous assurer que cette pression ne devienne pas insoutenable et que nous ne permettons pas au NHS d’être submergé. »

Il ajouta. « Grâce au programme de vaccination, oui le lien entre les cas et les hospitalisations et les décès s’est considérablement affaibli, mais il n’est pas rompu. »

Il a exhorté les personnes vulnérables et les personnes de plus de 50 ans à obtenir leur injection de rappel Covid pour se protéger du virus.