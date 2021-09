Astria Ascending présente le combat dans une nouvelle bande-annonce

in

Cela semble être une préparation relativement longue, mais avec une date de sortie le 30 septembre, nous ne sommes pas loin de mettre la main sur Astrie Ascendant. Le développeur Artisan Studios a des vétérans du genre et des sommités qui travaillent sur le jeu – cela inclut le récit de Kazushige Nojima (dont les crédits incluent Final Fantasy X et Final Fantasy VII Remake), l’art de CyDesignation (Akihiko Yoshida et Hideo Minaba), ainsi qu’une bande originale du compositeur Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy XII, Histoire de vagabond, Pistolet d’argent radieux, Gradius V, Final Fantasy Tactics, Chroniques de Valkyria).

Il y a maintenant une nouvelle bande-annonce (ci-dessus) de l’éditeur Dear Villagers, qui se concentre sur la présentation des mécanismes de combat de base du jeu. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez augmenter certaines attaques et exploiter les faiblesses de l’ennemi, bien que cela puisse également se retourner contre vous dans certains cas.

Cela semble prêt à offrir une expérience JRPG intéressante et longue lorsqu’il atterrira à la fin du mois; vous pouvez également en apprendre plus à ce sujet dans notre précédente interview avec une partie de l’équipe de développement.

Envisagez-vous de prendre Astria Ascending le 30 septembre ?