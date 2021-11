Astrid Loch de Bachelor Nation accueille son premier bébé avec Kevin Wendt

Les deux voulaient initialement se marier en 2020, mais leurs projets de mariage ont été reportés en raison de la pandémie. En conséquence, ils ont tourné leur attention vers la fondation d’une famille – quelque chose que Wendt a dit à People en mai qu’ils avaient « passé un an à essayer » avant de chercher d’autres options pour tomber enceinte.

« Nous avons en fait fait des IUI [intrauterine insemination] avant de faire une FIV [in vitro fertilization]. Nous avons fait deux cycles avec ça, » Loch a expliqué à la publication. » La FIV est tellement plus intrusive, nous avons donc essayé d’emprunter cette voie au début, puis au cours de notre deuxième cycle, nous avons fini par avoir une grossesse extra-utérine. … J’ai fini par devoir prendre des médicaments pour mettre un terme à la grossesse extra-utérine, puis cela a repoussé toute notre histoire de deux mois et demi. «

Wendt a ajouté: « Nous avons passé beaucoup de nuits en larmes parce que nous ne comprenions tout simplement pas pourquoi cela ne fonctionnait pas pour nous. En grandissant, on vous apprend toujours à ne pas tomber enceinte et il semble toujours si facile à la télévision d’obtenir enceinte. Ensuite, vous essayez réellement et c’est en fait vraiment difficile. «