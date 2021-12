Astrid Loch fait le point sur la semaine « effrayante » après que son bébé a eu COVID-19

Le 21 décembre, Kevin a révélé que cela avait été une « semaine difficile » pour le couple Bachelor in Paradise et leur petit.

« Notre famille a le covid et cela ne nous facilite pas la vie », a-t-il écrit à côté de photos d’Astrid et d’Auggy à l’hôpital. « Astrid a eu une terrible grippe suivie d’Auggy qui a eu de la fièvre, qui après avoir été testée est également covid. August a été admis à l’hôpital et le voir malade et souffrant à 4 semaines nous brise le cœur. Je suis tombé très malade hier et aujourd’hui est mon pire à ce jour, donc je n’ai pas pu aller à l’hôpital, même pas pour apporter le dîner à Astrid, et à cause de la nouvelle variante et de l’inconnu autour de la transmission, je suis resté à l’écart de mon petit homme jusqu’à ce que mes symptômes disparaissent. Nous sommes isolés jusqu’après Noël. »

Il a également exprimé son appréciation pour « la meilleure mère et coéquipière qui soit ».

« @astridloch est une telle championne », a déclaré Kevin dans une partie du message, « elle est passée en mode maman ours et n’a jamais sauté un battement. Bien que très malade, elle a tout fait et plus encore une bonne mère. Cette semaine m’a rassuré 2 choses. August est un garçon fort (FIV donc c’est le meilleur que nous ayons lol) et Astrid est née pour être maman. Merci chérie, d’être la mère que je savais déjà que tu serais. «