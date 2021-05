Astro A40 TR vs Astro A50: quel casque devrais-je acheter pour PS5?

Filaire

Casque Astro A40 TR

Sans fil

Casque Astro A50

L’Astro A40 TR n’est pas trop différent de l’A50. Se distinguant par une connexion filaire et un MixAmp Pro en option, l’Astro A40 est un excellent casque pour PS5. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un adaptateur pour une compatibilité complète avec MixAmp.

150 $ chez Amazon

Avantages

Superbes écouteurs en tissu audio Logiciel de personnalisation Astro Command Center prêt pour le kit Mod

Les inconvénients

MixAmp Pro nécessite un adaptateur séparé sur la pince de casque PS5 peut être inconfortable avec des lunettes

L’autonomie de 15 heures de la batterie de l’Astro A50 nuit à un casque par ailleurs merveilleux. Il a toujours besoin d’un adaptateur HDMI pour fonctionner pleinement avec la PS5, mais vous bénéficierez d’une expérience audio exceptionnelle que beaucoup considèrent comme la meilleure du secteur.

300 $ chez Amazon

Avantages

Qualité audio irréprochable Extrêmement confortable Appairage quasi instantané Construction Premium

Les inconvénients

Nécessite un adaptateur séparé sur PS5 Autonomie de batterie de 15 heures très coûteuse

Astro est l’une des entreprises les plus respectées dans le monde du jeu vidéo en matière de périphériques audio, ce qui rend certains des meilleurs casques PS5 disponibles aujourd’hui. Bien que ses anciens modèles n’aient pas été conçus pour la PS5 depuis le début, ils sont toujours compatibles avec la dernière machine de Sony (certains nécessitent cependant un adaptateur HDMI pour une fonctionnalité complète). Deux de ses casques les plus haut de gamme, l’Astro A40 TR et l’Astro A50, sont d’excellents choix pour les utilisateurs de console, avec des constructions de qualité et un son merveilleux pour démarrer.

Astro A40 TR vs Astro A50: quelle est la différence?

Malgré toutes leurs similitudes, il existe quelques différences clés qui les distinguent. Nous les décomposerons afin que vous puissiez décider quel casque vous convient le mieux.

Astro A40 TR Astro A50 Poids 369 g (sans câble) 380 g Diamètre du haut-parleur 40 mm 40 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz Autonomie de la batterie N / A (filaire) Jusqu’à 15 heures Bluetooth N / A (filaire) Oui 3,5 mm prise en charge audio Oui Oui Modèle de microphone Unidirectionnel Unidirectionnel

Astro A40 TR vs Astro A50: passez avec ou sans fil

Source: Jennifer Locke / Android Central

Dans l’ensemble, les casques Astro A40 TR et Astro A50 sont extrêmement similaires, jusque dans leur construction et leurs spécifications. La principale différence entre eux est que l’Astro A40 TR est un casque filaire, tandis que l’Astro A50 est sans fil. Vous pouvez également acheter l’Astro A40 TR sans son MixAmp Pro séparé, bien que je vous recommande vivement d’obtenir le MixAmp car vous ne pouvez pas contrôler votre audio à distance sans lui. Quant à l’Astro A50, son MixAmp est intégré à sa base de chargement, ce qui le rend très pratique à utiliser. L’inconvénient de ces deux éléments est que, comme ils n’étaient pas conçus pour PS5 au départ, vous devrez acheter un adaptateur séparé (généralement 40 $ d’Astro, mais vous pouvez obtenir une réduction de 15 $ si vous enregistrez votre casque et achetez directement auprès d’eux. ) pour qu’ils soient entièrement compatibles.

Parce que l’Astro A50 est sans fil, il dispose également d’une autonomie de 15 heures. Ce n’est pas terrible, mais ce n’est pas génial non plus. Il existe de nombreux casques sans fil sur le marché qui offrent plus de 20 heures. Et l’Astro A40 n’a pas à s’inquiéter à ce sujet puisqu’il est câblé.

Astro A40 TR vs Astro A50: qualité de fabrication et confort

Source: Jennifer Locke / Android Central

Vous remarquerez immédiatement que l’Astro A40 et l’Astro A50 sont presque identiques l’un à l’autre. Ils présentent tous deux la même forme générale, des écouteurs en tissu, un curseur réglable, un coussin de serre-tête et un microphone unidirectionnel. Lorsque vous les portez, vous remarquerez une pince serrée qui prend un certain temps à s’introduire, mais ils finissent par être confortables après une longue utilisation. Tout sur chacun de ces casques crie «premium», et compte tenu de leurs prix, je l’espère.

Bien que l’Astro A50 soit légèrement plus lourd, il ne suffit pas que vous remarquiez une différence perceptible. En ce qui concerne les entrailles, pour ainsi dire, les deux disposent de haut-parleurs de 40 mm et d’une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, captant les hauts et les bas. Leurs microphones ne diffèrent que par le fait que l’Astro A50 est inversé.

Il y a une bonne raison pour laquelle de nombreux professionnels de l’e-sport et streamers choisissent Astro comme marque de choix. La qualité de fabrication est incomparable.

Astro A40 TR vs Astro A50: fonctionnalités supplémentaires

Source: Android Central

Astro propose des kits de modification pour chaque casque, mais le A40 contient plus d’accessoires interchangeables. Dans le kit mod A40, vous trouverez un autre ensemble de coussinets d’oreille en cuir, des étiquettes de haut-parleur, un bandeau rembourré et un autre microphone, tous disponibles en plusieurs couleurs. Le kit mod Astro A50 est uniquement livré avec un bandeau et des coussinets d’oreille en cuir.

Outre le kit de mod, vous remarquerez que vous avez également le choix d’acheter un MixAmp Pro avec l’Astro A40. Cela peut fonctionner sans le MixAmp Pro, mais vous perdez une tonne de contrôle sur votre audio si vous le renoncez, y compris le volume de votre volume et votre équilibre jeu / voix. C’est un accessoire optionnel qui se sent presque essentiel, et à certains égards l’est. Le problème est que l’achat de l’Astro A40 avec le bundle MixAmp Pro – ou même l’achat des deux séparément – coûte beaucoup plus cher que le simple casque.

Source: Jennifer Locke / Android Central

L’Astro A50 combat ce problème en faisant de la station de base une nécessité. Vous ne pouvez pas acheter l’Astro A50 sans lui, et la station de base est livrée avec un MixAmp intégré. Cela fait grimper le prix, mais c’est plus compréhensible ici.

Les deux casques peuvent également tirer parti du logiciel de personnalisation Astro Command Center, une application gratuite qui offre une suite d’outils de personnalisation. Modifiez vos préréglages d’égalisation, ajustez la tonalité latérale de votre microphone et personnalisez même votre streaming audio directement via celui-ci. Pour les utilisateurs plus expérimentés, vous pouvez jouer avec les paramètres avancés de l’égaliseur pour un contrôle plus granulaire.

Astro A40 TR vs Astro A50: Lequel devriez-vous acheter?

Quand il s’agit de savoir quel casque est le meilleur pour PS5, cela dépend de combien d’argent vous souhaitez dépenser. Parce qu’ils sont si similaires, je pense que le meilleur choix est l’Astro A40 TR – à condition que vous dépensiez de l’argent supplémentaire pour obtenir le MixAmp Pro. Il peut être câblé, mais cela le rend plus convivial. Aussi pratique qu’un casque sans fil puisse être, avoir seulement 15 heures d’autonomie de la batterie nuit à l’excellent Astro A50.

Les deux nécessitent de toute façon des adaptateurs, donc celui-ci se résume vraiment à son prix.

Brancher et utiliser

Astro A40 TR

Garder le fil

L’Astro A40 TR n’est peut-être pas aussi «haut de gamme» que l’A50 car il est câblé, mais il offre à peu près la même expérience audio que son successeur. Achetez le MixAmp Pro en option et vous aurez encore plus de contrôle sur votre expérience audio sur PS5.

Ultra premium

Casque sans fil Astro A50

L’excellence audio à un prix

Il a toutes les cloches et les sifflets, mais comme l’A40, il a besoin d’un adaptateur séparé pour que le MixAmp soit pleinement fonctionnel. Il y a aussi une question de prix, mais il est livré avec une station de base de chargement, et MixAmp intégré le rend plus facile à avaler.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

connectez-vous n’importe où!

Meilleurs adaptateurs Bluetooth pour PS5 2021

Au fur et à mesure que de plus en plus de gens acquièrent une PS5, ils rechercheront probablement des moyens intelligents d’utiliser l’audio sans fil avec ce nouveau système. Heureusement, une poignée d’adaptateurs Bluetooth existent et sont compatibles avec la console populaire de Sony.