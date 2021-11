Astro de l’UB40 décède à 62 ans après une « très courte maladie »

Astro de UB40 est décédé, a confirmé le groupe (Photo: Larry Marano/REX/Shutterstock)

L’ancien membre de l’UB40, Astro, est décédé à l’âge de 62 ans des suites d’une « très courte maladie », a confirmé le groupe sur Twitter.

Le musicien, de son vrai nom Terence Wilson, avait joué des percussions et de la trompette ainsi que des voix dans le groupe de 1978 à 2013.

Le compte Twitter officiel d’UB40 a déclaré aux fans: » RIP ASTRO Nous avons appris ce soir la triste nouvelle que l’ex-membre d’UB40, Terence Wilson, mieux connu sous le nom d’Astro, est décédé après une courte maladie.

« Nos sincères condoléances à sa famille, UB40. »

Après avoir quitté le groupe, il a joué avec le groupe séparatiste UB40 avec Ali Campbell et Astro.

Depuis que le couple s’est réuni en 2013, ils se sont lancés dans plusieurs tournées d’arènes au Royaume-Uni et dans le monde, notamment des visites en Amérique du Nord et du Sud, au Nigeria, en Afrique du Sud, à Dubaï et en Australie, ainsi que dans les vignobles de Nouvelle-Zélande pour une tournée Red Red Winery. .

Une déclaration sur le Twitter officiel du groupe a déclaré: “ Nous sommes absolument dévastés et complètement navrés de devoir vous dire que notre bien-aimé Astro est décédé aujourd’hui après une très courte maladie.

« Le monde ne sera plus jamais le même sans lui. Nous vous demandons de respecter la vie privée de sa famille en cette période incroyablement difficile.

Le groupe, qui s’est formé à Birmingham dans les années 1970, a été l’un des groupes de reggae les plus prospères de tous les temps, en termes de ventes de disques, de positions dans les charts et de calendrier de tournées.

Astro avait été dans UB40 de 1978 à 2013 (Photo : LJ Van Houten/REX/Shutterstock)

UB40 s’est formé en 1978 à Birmingham, choisissant son nom comme référence à un formulaire délivré aux personnes réclamant des allocations de chômage à l’époque.

Le line-up est resté stable pendant 29 ans jusqu’en janvier 2008, lorsque le leader Ali Campbell a quitté le groupe en raison d’un désaccord sur le management.

Leurs plus grands succès incluent Red Red Wine et Falling In Love With You et ont eu plus de 40 hits dans le top 40.

Le saxophoniste du groupe, Brian Travers, est également décédé en août à l’âge de 62 ans des suites d’un cancer.

