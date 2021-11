Astro, membre fondateur de l’UB40, décédé à 64 ans

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Terence Wilson alias Astro, membre fondateur du groupe UB40, est décédé des suites d’une brève maladie, rapporte la BBC. Il avait 64 ans. Son groupe a confirmé sa mort dans un communiqué via les réseaux sociaux. « Nous sommes absolument dévastés et le cœur brisé », a déclaré le groupe sur le compte Twitter d’Ali Campbell et Astro. « Le monde ne sera plus jamais le même sans lui. »

Astro s’est séparé de l’UB40 en 2013 et a ensuite retrouvé le groupe avec Ali Campbell et Astro en 2018. Le groupe a donné quelques concerts en 2021 et devait reprendre la route en 2022. Le groupe britannique de reggae est devenu célèbre dans les années 1980 pour leur une tournure unique du genre avec des tubes comme « Red Red Wine » et « Can’t Help Falling In Love ». Nommé d’après le formulaire d’allocation de chômage du gouvernement de l’époque, le groupe a vendu plus de 70 millions de disques et a eu trois succès n ° 1 au Royaume-Uni.

Le groupe a également publié une déclaration sur la page Twitter principale disant: « RIP Astro. Nous avons appris ce soir la triste nouvelle que l’ex-membre de UB40, Terence Wilson, mieux connu sous le nom d’Astro, est décédé après une courte maladie. Nos sincères condoléances à sa famille. » l’UB40 a enregistré 39 meilleurs singles du Royaume-Uni et 28 meilleurs 40 albums au cours de leur apogée –– l’un des singles comprend « Rat In Mi Kitchen », dans lequel Astro a chanté la voix principale. La piste a culminé au non. 12 en 1987. De l’autre côté de l’étang, « Red Red Wine » et « Can’t Help Falling In Love » ont tous deux été classés non. 1, ce dernier en tête des charts en 1993.

Wilson s’est entretenu avec The Guardian en mai, partageant le point de vue d’un initié sur la façon dont le groupe est devenu la voix de la classe ouvrière qui en avait également marre des problèmes politiques et mondiaux du pays. « Nous avons trouvé qu’il était plus difficile d’écrire des chansons d’amour que des paroles militantes, car il était beaucoup plus facile d’écrire sur des choses dont vous aviez été témoins ou sur lesquelles vous aviez lu. Cela nous semblait naturel », a-t-il déclaré.

L’animatrice de la BBC Radio West Midlands, Natalie Graham, a rendu hommage à la suite de l’annonce de son décès, qualifiant sa mort de « très, très triste ». « Astro était vraiment un être humain merveilleux et incroyable et, évidemment, l’héritage de la musique que nous continuons à apprécier de la part d’UB40 est quelque chose de très, très spécial », a-t-elle déclaré.