Astro, membre fondateur de l’UB40, décède des suites d’une brève maladie

. – Terence Wilson, chanteur britannique et membre fondateur de UB40, mieux connu sous son nom de scène Astro, est décédé des suites d’une courte maladie, a confirmé son groupe actuel.

« Nous sommes absolument dévastés et navrés de devoir vous dire que notre bien-aimé Astro est décédé aujourd’hui après une très courte maladie », a déclaré samedi un communiqué sur le compte Twitter d’Ali Campbell & Astro. « Le monde ne sera plus jamais le même sans lui. »

Wilson a fait partie du groupe de reggae britannique UB40 pendant plus de 30 ans, avant de quitter le groupe pour rejoindre le groupe séparatiste UB40 avec Ali Campbell en 2013.

UB40 a été formé à Birmingham à la fin des années 1970 et, au cours des trois décennies suivantes, a connu le succès avec des tubes tels que « Red Red Wine » et « (I Can’t Help) Falling In Love ».

Le groupe abordait directement les problèmes sociaux et politiques dans leurs chansons, exprimant le mécontentement de la classe ouvrière à l’égard de l’ordre établi à l’époque.

« À la fin des années 1970, j’ai subi la même rigueur que la plupart des Noirs », a déclaré Astro au Guardian en mai, rappelant la « leur loi » qui permettait à la police de détenir des personnes jugées suspectes chaque semaine, souvent à caractère raciste. prétextes.

« C’était plus difficile pour nous d’écrire des chansons d’amour que des paroles militantes, car c’était beaucoup plus facile d’écrire sur des choses dont on avait été témoin ou lu. Cela nous semblait naturel », a-t-il déclaré.

La actual formación de UB40 también rindió homenaje al músico, escribiendo el sábado: « Nos hemos enterado esta noche de la triste noticia de que el exmiembro de UB40, Terence Wilson, más conocido como Astro, falleció tras una corta enfermedad. Nuestro más sincero pésame à sa famille ».

Un autre des membres fondateurs du groupe, Brian Travers, est décédé d’un cancer en août à l’âge de 62 ans.