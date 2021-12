Astrologie : Tous les événements clés de 2022 à ajouter à votre calendrier

Sortez votre agenda (Photo : ./Metro.co.uk)

Lorsque vous ouvrez votre agenda 2022 et ajoutez tous les anniversaires, réunions et échéances de l’année à venir, assurez-vous de ne pas manquer également les dates astrologiques clés.

Garder un œil sur la lune, les étoiles, le soleil et les planètes vous aidera à naviguer dans l’influence du cosmos sur tout, de votre carrière à votre vie amoureuse.

C’est donc bien pratique que nous ayons dressé une liste de toutes les dates que vous devez connaître en 2022 – et ce que chacune signifie pour vous.

Commençant par la Nouvelle Lune en Capricorne et allant jusqu’à l’atterrissage de Vénus en Sagittaire, voici ce dont tous les signes astrologiques doivent être conscients au cours des 12 mois à venir.

2 janvier : Nouvelle Lune en Capricorne

Les Nouvelles Lunes sont la période d’activation du mois et celle-ci consiste à utiliser les forces d’ambition, de ténacité et de bon sens du Capricorne pour forger des plans à long terme réalistes et réalisables qui vous profitent. Investissez dans le long jeu, faites un vœu, puis lancez-vous.

14 janvier : Début du premier Mercure rétrograde de 2022

Fondamentalement, il s’agit de Mercure reculant (bien qu’il s’agisse d’une illusion d’optique) et créant des gremlins dans et autour des voyages, du commerce et de la communication pour tout le monde. Les rétrogrades de Mercure sont des saisons délicates, quand il est préférable d’être très prudent, de tout vérifier et de ne faire aucun mouvement majeur.

1er février : Imbolc

Un festival wiccan et païen qui célèbre la force vitale, la fertilité et la nouvelle croissance, alors que l’hiver tire à sa fin. C’est le moment de faire une liste de choses à faire de ce que vous voulez sortir et manifester à partir du printemps.

20 mars : Équinoxe de printemps

Les jours et les nuits sont d’égale durée, et nous allons bientôt profiter de plus de soleil que de clair de lune. Il est temps de s’épanouir, de se déployer, de s’étirer et de devenir actif. Un sentiment de renouveau et d’espoir revient.

21 mars : Jupiter forme une conjonction avec Mercure, la planète du voyage

C’est un super rendez-vous pour penser à voyager, élargir ses horizons, faire une sortie spéciale. De plus, le printemps est dans l’air. Une saison de croissance et de nouvelles possibilités.

1er avril : Nouvelle Lune en Bélier

Presque comme un nouvel an astrologique et lunaire, c’est donc le moment de 2022 pour activer de nouvelles entreprises, relations, schémas, rôles, activités et projets importants. Lancer une grande ambition.

1er mai : Beltane

Un festival wiccan et païen qui célèbre la fin du printemps et le début de l’été.

Tout commence à fleurir, et c’est une période de possibilités et de rêves. Tout peut arriver si vous le voulez bien. Les pouvoirs de manifestation sont à leur apogée.

16 mai : éclipse lunaire en Scorpion

Un événement puissant qui vous permet d’entrer dans la peau de quelque chose qui, selon vous, a plus de profondeur. Posez des questions, faites des recherches, creusez, regardez derrière la façade et obtenez la vérité que vous cherchez.

21 juin : Solstice d’été

La saison de croissance a atteint son apogée et nous sommes entourés de vie et d’abondance. Il s’agit d’un festival de célébration de tout ce que vous avez accompli jusqu’à présent en 2022 et de qui vous êtes devenu.

28 juin : Neptune rétrograde

Neptune est la planète dominante du mystère, de la connaissance ésotérique et de l’illusion, vous pourriez donc sentir votre troisième œil ou vos capacités psychiques se contracter ce jour-là et au-delà.

C’est le moment idéal pour explorer vos dons psychiques et essayer le tarot, les cartes oracle, les pleurs, la guérison des chakras, la méditation, etc. voyez ce qui fonctionne pour vous.

16 juillet : Mercure en conjonction avec le Soleil en Cancer

Cet événement clé vous rend vraiment nostalgique et vous rappelle des personnes, des lieux et des choses du passé pour lesquels vous aviez une grande affection. La voie de la mémoire appelle votre nom, alors profitez de cette journée pour raviver et renouer avec ce que vous avez aimé et perdu.

1er août : Lammas

Un festival wiccan et païen qui reconnaît que l’été tire à sa fin et qu’il est temps de récolter ce que nous avons accompli, et de commencer à nous préparer à nous tourner vers l’intérieur et à réfléchir alors que l’automne approche et que les nuits s’allongent à nouveau.

27 août : Nouvelle Lune en Vierge

Les Nouvelles Lunes sont l’heure d’activation du mois. La Vierge est une question d’organisation et de devoir, alors concentrez-vous sur l’amélioration de votre travail et de votre monde lié aux tâches.

Auditez et reprogrammez vos obligations, rationalisez vos tâches ménagères, postulez à des activités que vous souhaitez faire, mettez à jour votre CV et votre réseau professionnel.

23 septembre : Équinoxe d’automne

Les jours et les nuits sont à nouveau de longueur égale et la roue de l’année tourne vers des périodes plus froides et plus sombres. La saison d’automne est là, un temps de récolte et de gratitude.

30 octobre : Mars devient rétrograde (jusqu’en janvier 2023), vous aurez donc l’impression que votre dynamisme, votre énergie, votre passion vont baisser et s’estomper, faisant de vous le « fait pour » contre « le faiseur ». Assurez-vous, à cette date, que vous avez activé toutes les décisions clés de votre vie dues en 2022.

Obtenez tout ce qui est important, dont vous êtes responsable, en déplacement d’ici la mi-automne.

8 novembre : éclipse lunaire en Taureau

Concentrez-vous sur la réparation et la reconstruction de vos relations importantes qui ont l’impression d’avoir rencontré des obstacles ou des tensions cette année. Redémarrez l’ambiance. Pardonne et oublie. Embrassez-les pour qui ils sont.

21 novembre : Mercure conjoint à Vénus (la planète de la beauté et du plaisir) en Sagittaire

Il n’y a pas de meilleur jour pour passer du temps avec l’objet de votre affection et laisser une scène ou un paysage vous aider à élever votre relation au niveau supérieur. C’est un grand jour d’amour.

9 décembre : Vénus en Sagittaire est carrée à Jupiter en Poissons

Vivez et découvrez votre vie amoureuse, cherchez des leçons de vie dans vos relations passées et voyez la trajectoire de l’évolution de cette partie de votre vie.

Comprenez qui vous êtes maintenant, ce dont vous avez besoin en amour et comment vous allez en faire une réalité. Rêver un rêve!

