Astroneer obtient la date de sortie de janvier et ajoute enfin des animaux mignons au jeu

Astroneer est un brillant petit jeu d’exploration spatiale de construction de base avec des profondeurs cachées littérales, alors que vous explorez le réseau de grottes générées de manière procédurale sous votre base et récoltez des minéraux avec votre pistolet de terraformation pratique.

Une fois que vous avez réussi à installer votre planète natale, il est temps de construire une fusée et de décoller vers de nouvelles planètes, avec une flore plus dangereuse, des climats plus rudes et – pour que cela en vaille la peine – de nouveaux éléments rares à récolter.

Images : System Era Softworks

Le jeu a été annoncé pour Switch en août avec une date de sortie en janvier 2022, et les développeurs de System Era Softworks ont finalement fixé une date : le 13 janvier 2022. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un vendredi.

Parallèlement au lancement de Switch, toutes les versions du jeu recevront également la dernière mise à jour, « Xenobiology », qui ajoute des animaux au jeu – quelque chose que les gens espéraient depuis sa sortie en accès anticipé il y a cinq ans. Nous n’avons vu qu’un petit aperçu de ces nouvelles créatures, avec un petit escargot extraterrestre apparaissant pendant le plus bref instant de la bande-annonce – mais nous avons hâte de découvrir leur impact sur le jeu.

Image : System Era Softworks Image : System Era Softworks

Les précommandes pour le jeu sont maintenant en ligne, les premiers acheteurs recevant en bonus la palette « Power » et le pack de visières, qui semblent faire référence à un certain autre personnage spatial. Une version physique sera également bientôt disponible en précommande, avec un ensemble palette et visière « Tunique », dont on ne peut s’empêcher de remarquer qu’il ressemble un peu à quelqu’un d’autre que l’on connaît avec une tunique verte…

