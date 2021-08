Astroneer Space Base-Building vient enfin de changer

Astroneer ressemble beaucoup à ce film de Matt Damon, Le Martien, sauf qu’au lieu de Matt Damon, c’est vous, et au lieu de pommes de terre, c’est… construire une base, explorer la nature extraterrestre et découvrir des secrets extraterrestres perdus depuis longtemps. Ce n’est pas vraiment comme The Martian, alors. Sauf pour être placé dans l’espace.

Vous incarnerez un petit et gros astronaute, dont le design se situe quelque part entre l’hyper réalisme d’une personne réelle et les mignons petits haricots spatiaux de Among Us. Seul ou avec jusqu’à trois amis, vous pouvez explorer la planète générée de manière procédurale sur laquelle vous commencez, en trouvant des ressources sous terre et dans les montagnes pour construire une base.

Comme tout jeu de survie, la boucle d’exploration – collecte de ressources – mise à niveau de la base est ce qui vous propulsera vers de plus hauts sommets, des machines plus avancées et même, peut-être, les étoiles.

Mais aussi, puisqu’il s’agit d’espace, assurez-vous de garder le contrôle de vos compteurs d’oxygène et de batterie, ou vous risquez de vous retrouver bloqué sans espoir de sauvetage…

Astroneer est sorti sur Xbox et PC depuis un certain temps, mais son arrivée sur Switch devra attendre janvier 2022.