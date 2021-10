Astros vs. Braves World Series Game 3: Heure, chaîne et comment regarder

??

Après avoir eu congé jeudi, les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta sont de retour en action pour le troisième match des World Series. Les deux premiers matchs se sont déroulés à Houston et se déplaceront désormais à Atlanta pour les trois prochains matchs. Le match de ce soir commencera à 20 h 09 HE sur Fox. Il sera également diffusé sur fuboTV.

La série est à égalité 1-1 après que les Astros ont battu les Braves 7-2 dans le match 2. L’offensive des Astros s’est attaquée au lanceur partant des Braves Matt Fried au début tandis que Jose Urquidy a rebondi après un match difficile dans le match 3 de l’ALCS, accordant seulement deux points sur six coups sûrs en cinq manches de travail. Bien que la série ait duré sept matchs, Houston n’avait aucun intérêt à perdre 2-0.

« Je dirais que c’était une victoire incontournable aujourd’hui », a déclaré la star d’Astros Jose Altuve après le match 2, selon MLB.com. « Nous ne voulions pas perdre deux points à Atlanta. Nous avons donc laissé tout ce que nous avions là-bas ce soir. De toute évidence, une victoire très importante pour égaliser la série pour continuer à partir de là. »

« Ils savaient que nous avions besoin de ce match », a déclaré le manager des Astros, Dusty Baker. « Et le toit étant ouvert, je veux dire, il est rarement ouvert. D’habitude, ce n’est pas si frais. D’habitude, c’est humide et lourd, et vous accueillez le toit fermé. C’était donc différent. »

Les Braves ont lutté contre l’adversité toute l’année, et en ce qui concerne les séries éliminatoires, ils ont toujours gagné après avoir perdu le match précédent. Atlanta n’a pas perdu de match à domicile pendant les séries éliminatoires et accueille un match de la Série mondiale pour la première fois depuis 1999. On peut dire sans risque de se tromper que Truist Park sera le troisième à dire alors que les Braves cherchent à remporter leur premier championnat depuis 1995.

« Je pense que les fans sont excités », a déclaré le lanceur partant des Braves Ian Anderson. « Je pense que les fans de sport d’Atlanta aiment toujours cette période de l’année. Nous avons eu du succès, les équipes et la ville ont eu du succès. Nous cherchons donc à le faire pour eux. » Le match 3 est un match énorme pour les deux équipes. Comme mentionné par MLB.com, le vainqueur du troisième match des World Series à égalité 1-1 remporte le titre 39 fois en 60 essais.