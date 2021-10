Astros vs Braves World Series Game 4: Heure, chaîne et comment regarder

??

Le match 4 des World Series 2021 est ce soir, et les Braves d’Atlanta pourraient prendre le contrôle total avec une victoire. Hier soir, les Braves ont remporté une victoire 2-0 sur les Astros de Houston et ont maintenant une avance de 2-1 dans la série. Le quatrième match des World Series débutera à 20 h 09 HE et sera diffusé sur Fox. Il sera également diffusé sur FoxSports.com et fuboTV.

L’offensive des Astros semble rebondir après avoir été arrêtée dans le match 3, ils n’ont produit que deux coups sûrs dans la défaite, et le premier coup sûr n’est arrivé qu’à la huitième manche. Houston sait que s’ils ne peuvent pas les chauves-souris ce soir, leur quête pour remporter leur deuxième titre des World Series en cinq ans sera en sérieuse difficulté.

« Quand vous n’avez pas affronté un gars, le signe de tête lui revient pendant un certain temps », a déclaré le manager des Astros, Dusty Baker, à propos du lanceur partant des Braves Ian Anderson qui a lancé un coup sûr en cinq manches de travail. « Il était effectivement sauvage. Je veux dire, il avait un ratio de 1 pour 1, balles contre frappes, et nos gars n’ont jamais pu se concentrer sur les frappes. Ce n’est un secret pour personne, ils ont un bon enclos. Donc, nous l’avons fait ‘ t centrer trop de balles ce soir.Nous avons menacé à quelques reprises et n’avons pas obtenu les deux tirs RBI que nous avions eus auparavant, et ce fut une nuit sans incident pour nous.

Anderson, ainsi que les releveurs AJ Minter et Luke Jackson, ont maintenu les Astros sans coup sûr en sept manches, la plus longue offre de Séries mondiales pour un match sans coup sûr depuis le deuxième match des Séries mondiales de 1967 lorsque le lanceur des Red Sox de Boston Jim Longborg a joué près de huit manches contre les St. Louis Cardinals. Anderson, qui a une MPM de 1,26 en séries éliminatoires en carrière, aurait pu disputer une ou deux manches de plus, mais le lanceur recrue n’a pas protesté en se faisant retirer.

« De toute évidence, vous voulez avoir la chance de concourir », a-t-il déclaré, « surtout sur la plus grande scène comme celle-ci. Ouais, je savais [Snitker] n’allait pas bouger. C’est difficile. Vous avez des gars comme [Tyler] Matzek et Minter et Luke et Will [Smith] à l’arrière, vous ne pouvez pas lui reprocher d’être allé voir ces gars-là. Ces gars-là, de temps en temps, le font, et ils l’ont encore fait ce soir. »