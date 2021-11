Astros vs Braves World Series Game 5: Heure, chaîne et comment regarder

??

Ce soir pourrait être une soirée très spéciale pour les Braves d’Atlanta et la ville d’Atlanta. Les Braves affronteront les Astros de Houston dans le cinquième match de la Série mondiale, et une victoire ce soir leur donnerait leur premier championnat depuis 1995. Le premier lancer est fixé à 20 h 09 HE et le match sera diffusé sur Fox. Le match 5 des World Series sera également diffusé sur Foxsports.com.

Les Braves ont pris une avance de 3-1 dans la série samedi soir avec une victoire de 3-2 dans le match 4. Les home runs de Dansby Swanson et Jorge Soler ont aidé à propulser les Braves sur les Astros pour rester invaincus à domicile pendant les séries éliminatoires. Une victoire ce soir pour les Braves leur donnerait un record de 8-0 à domicile en séries éliminatoires et serait la première équipe à atteindre cette marque dans l’histoire de la MLB. Et même s’ils perdent ce soir, les Braves ont encore de fortes chances de remporter les World Series puisque seules 14 équipes des 90 qui ont pris du retard 3-1 dans une série éliminatoire au meilleur des sept sont revenues pour gagner.

« C’est notre maison », a déclaré le voltigeur d’Atlanta Eddie Rosario, selon MLB.com. « Venaient [Sunday] avec cette énergie et cette concentration. Nous savons [the Astros] sont un groupe résilient et ils n’abandonnent pas, mais nous avons la tête haute en ce moment et nous allons être prêts à jouer. »

« Je chéris chaque moment ici, que ce soit maintenant ou un jour aléatoire de juillet », a déclaré Swanson. « Donc, je suis juste reconnaissant d’être ici. Mais il reste encore beaucoup à écrire, et je pense que nous devons sortir et continuer à rivaliser pour nous mettre dans cette position pour donner à cette ville ce qu’elle attend depuis longtemps. «

Les Astros sont en panne, mais en aucun cas ne le sont. « Vous vous appuyez sur votre passé », a déclaré le manager des Astros, Dusty Baker. « Ces gars-là, nous étions en baisse, 3-0, l’année dernière [in the ALCS against the Rays, before forcing a Game 7], et vous vous appuyez dessus et vous vous appuyez sur les autres séries sur lesquelles ils sont revenus. Tu n’as vraiment pas d’autre choix que ça. Vous savez, à quel point votre foi est-elle petite si vous vous effondrez en toutes circonstances ? Vous devez avoir la foi que vous pouvez le faire, et cela se fera. »