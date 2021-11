Astroworld 2021 Day 2 annulé après des décès pendant le set de Travis Scott’s Night 1

Astroworld Day 2 a été annulé suite aux événements tragiques de la première nuit de vendredi. Le compte Twitter officiel du festival de musique a publié une annonce indiquant que le jour 2 serait annulé et que l’enquête était en cours. De nombreux commentateurs n’ont pas été impressionnés par le ton de l’annonce et ont estimé que les victimes et leurs familles méritaient mieux.

Astroworld 2021 est tombé dans le chaos le vendredi 5 novembre lorsque la foule s’est précipitée sur la scène, a contourné la sécurité et a piétiné de nombreux participants. On estime que 50 000 personnes ont rempli le NRG Park de Houston, au Texas, pour le festival, organisé par la tête d’affiche Travis Scott et Live Nation. Des vidéos graphiques circulent toujours sur les réseaux sociaux, montrant des personnes piétinées et gravement blessées, tandis que les autorités de Houston rapportent qu’au moins 8 personnes sont décédées. La déclaration d’Astroworld implique que ces décès ont tous été causés par un arrêt cardiaque, ce dont les commentateurs semblent douter.

Ne laissez plus jamais ces gens organiser un festival https://t.co/5XZFsqy6G6 – Tinyflyingdrizzi (@Tinyflyingdriz2) 6 novembre 2021

« Nos cœurs sont avec la famille du festival Astroworld ce soir – en particulier ceux que nous avons perdus et leurs proches », indique le communiqué. « Nous nous concentrons sur le soutien des autorités locales autant que nous le pouvons. Dans cet esprit, le festival n’aura plus lieu samedi. Comme les autorités l’ont mentionné plus tôt lors de leur conférence de presse, elles examinent la série d’arrêts cardiaques qui ont eu lieu. »

« Si vous avez des informations pertinentes à ce sujet, veuillez contacter la police de Houston », poursuit le communiqué. « Merci à nos partenaires du service de police de Houston, des pompiers et de NRG Park pour leur réponse et leur soutien. »

Le compte Astroworld a restreint les réponses à la publication afin que personne ne puisse laisser de commentaires directement, mais les fans se sont quand même fait entendre dans les tweets. L’un d’eux a écrit: « Ce cul de base note des excuses, j’espère que les familles essuieront chaque once d’argent que vous avez », tandis qu’un autre a ajouté: « Vos séquences promotionnelles du festival comprenaient des séquences de vos propres fans traversant des barricades et des bousculades – que vous ont déjà été arrêtés pour incitation dans le passé. Vous avez dit à la foule de « mettre votre majeur vers le haut » alors que les ambulanciers paramédicaux tentaient d’atteindre les morts. »

Les concerts de Scott sont notoirement brutaux et Astroworld est commercialisé en tant que tel. Le rappeur a continué à se produire malgré les violences exercées sous ses yeux. Des vidéos le montrent en train de chanter alors même que les ambulanciers et autres premiers intervenants se débattaient dans la foule dense et grouillante pour essayer d’aider les blessés ou de récupérer les restes des morts.

En plus de demander des conseils sur la situation au concert et les « événements cardiaques », la police demande aux gens de les contacter s’ils connaissent un proche qui a assisté au concert qui n’a pas été comptabilisé. Vous pouvez appeler le 3-1-1 ou le 713-837-0311 pour obtenir de l’aide. Il existe également un centre de réunification au Wyndham Houston – Medical Center Hotel & Suites, situé au 8686 Kirby Drive à Houston. D’autres mises à jour sont attendues prochainement.