Astroworld Festival, Live Nation cherche à se protéger des poursuites judiciaires

Des dizaines de poursuites seront certainement déposées dans les semaines à venir au cours de la Tragédie de l’Astroworld Fest – mais les demandeurs potentiels pourraient se heurter à un problème juridique concernant quelque chose sur le site Web de Live Nation.

Nous parlons ici de responsabilité… et de savoir si Live Nation – le promoteur de Travis Scottde l’événement – est sur le point de le faire ou non alors que les plaignants se précipitent devant le tribunal pour déposer des réclamations contre eux et d’autres.

À première vue, LN peut avoir une sortie sur ce front – ou au moins une partie, de toute façon – en raison d’un formulaire standard sur lequel tout le monde a accepté avant d’acheter des billets sur le site Live Nation … C’est la limitation de responsabilité renonciation la plupart des gens ne lisent pas… mais doivent toujours accepter.

Nous avons fait des recherches, et il s’est avéré qu’une exonération de responsabilité à toute épreuve au Texas couvrirait presque certainement la négligence fondamentale – quelque chose que nous savons pertinemment que les spectateurs allèguent contre LN dans les poursuites. nous avons vu jusqu’ici.

La renonciation en ligne se lit en partie : « Vous assumez volontairement tous les risques et dangers inhérents à l’événement pour lequel le billet est émis, que ce soit avant, pendant ou après l’événement, et vous renoncez à toute réclamation pour blessure corporelle ou décès contre nous. »

Ce qu’il ne fournit pas, c’est une protection contre brut négligence, entre autres réclamations, qui peuvent également être portées devant les tribunaux.

Cela dit … vous penseriez que Live Nation pourrait être clair ici – du moins sur le front de la négligence – mais pas si vite. TMZ a examiné attentivement l’exonération de responsabilité, et il est fort possible qu’ils se soient foutus… et qu’ils soient toujours exposés.

Ne vous enlisez pas dans un charabia juridique – mais au Texas, pour qu’une exonération de responsabilité soit appliquée afin de vous protéger contre la négligence, il y a quelques choses qui doivent être remplies en premier.

La société doit présenter un langage clair – que votre Joe moyen comprendrait – traitant directement de la négligence dans sa renonciation … et d’après notre vérification, la renonciation de Live Nation au Texas ne semble PAS du tout le faire. De plus, la renonciation elle-même est enterrée sur leur site – ce qui est une autre référence que les renonciations doivent effacer … vous devez l’afficher bien en vue. En fait, il y a clairement des gens qui ont acheté des billets sans jamais aller sur le site.

Donc, fondamentalement … parce que l’exonération de responsabilité de Live Nation ne semble pas étanche, ce n’est PAS une fatalité LN peut se soustraire à sa responsabilité dans ces monter des poursuites.

De toute évidence, cette affaire va être réglée devant un juge – mais si LN pense automatiquement que leur exonération de responsabilité va les sauver … ils pourraient se tromper lourdement.