Astroworld Security est le dernier à poursuivre Travis Scott, Live Nation après avoir affirmé avoir manipulé un cadavre

Les conséquences cauchemardesques du festival Astroworld et la tragédie qui s’est déroulée se poursuivent pour Travis Scott et les organisateurs de l’événement. Mis à part les détails sanglants publiés via des poursuites judiciaires et un dossier de 2 milliards de dollars, le dernier voit les gardes de sécurité de l’émission crier au scandale.

À ce stade, plus de 30 poursuites ont été engagées après le spectacle désastreux. Le personnel de l’événement se joint à la mêlée et deux gardes de sécurité disent qu’ils sont marqués par l’événement et par ce qu’ils ont dû entreprendre au milieu du chaos.

Selon TMZ, Samuel et Jackson Bush affirment avoir été embauchés par AJ Melino and Associates pour assurer la sécurité de l’événement. Dans la poursuite, les deux invoquent une détresse et des blessures « mentales et physiques ». Dans le cas de Jackson, il affirme avoir vu le personnel effectuer la RCR sur les cadavres des victimes, tirant lui-même une personne de la foule qui est décédée plus tard.

Le procès du couple demande 1 million de dollars de dommages et intérêts à Scott, Live Nation, AJ Melino, Cactus Jack Records et bien d’autres. C’est une somme importante, mais mineure par rapport à la poursuite de 2 milliards de dollars déposée au nom de 280 participants à Astroworld et à 750 millions de dollars auparavant pour les autres fans impliqués dans la tragédie.

Scott s’est exprimé à plusieurs reprises sur l’incident à ce stade, faisant deux déclarations via les réseaux sociaux à la suite de la tragédie et offrant des remboursements à tout le monde tout en payant les frais funéraires des victimes. « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent d’enquêter sur la perte tragique de vies. Je Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats », lit-on dans la déclaration initiale de Scott sur Instagram.

Pourtant, l’optique de la nuit du spectacle meurtrier et des événements juste après s’en tient au rappeur et à d’autres liés au festival. Les rapports ont également indiqué que Scott et son collègue rappeur Drake sont allés chez Dave & Buster pour une after alors que neuf personnes ont été déclarées mortes lors du concert quelques heures auparavant. Les autorités enquêtent toujours sur l’incident, tandis que les poursuites judiciaires continueront de s’accumuler dans un avenir prévisible.