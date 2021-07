ASTS Stock est un Moonshot intrigant dans les communications mobiles

AST Espace Mobile (NASDAQ :AST) est l’une des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) les plus intrigantes du marché. La société a récemment fusionné avec New Providence Acquisition et les actions sont passées du ticker NPA à l’action ASTS plus tôt cette année.

Source : vchal / Shutterstock.com

Bien sûr, le stock ASTS a été pris dans le malaise général de la SPAC ; les actions sont passées de 25 $ à un niveau aussi bas que 7 $ à un moment donné. Cependant, AST SpaceMobile est maintenant sur une solide reprise, avec des actions de retour autour de la barre des 11 $. Il y a une bonne raison à cela.

Alors que de nombreux SPAC ont connu des moments difficiles, ASTS a à la fois les atouts scientifiques et les partenariats commerciaux pour perturber un marché énorme : les communications mobiles. Essentiellement, AST SpaceMobile a l’intention de diffuser un accès Internet rapide vers les téléphones portables du monde entier.

Stock ASTS : un nouveau réseau mondial de satellites

Personne ne pouvait accuser AST SpaceMobile de viser petit. La société a l’intention d’offrir l’Internet par satellite à haut débit dans le monde entier.

C’est vrai, ASTS dit qu’il n’y aura aucune lacune de couverture nulle part. De plus, sa technologie sera compatible avec les « smartphones standards », offrant ainsi un marché potentiel de 5 milliards d’appareils. Ceci sans aucun adaptateur, matériel, application ou autre modification ajouté au téléphone.

Certes, cela peut ne pas sembler un gros problème pour les personnes qui vivent dans les grandes villes avec des connexions de données 4G ou 5G toujours actives. Mais essayez de vivre dans l’Amérique rurale – ou même dans des régions moins développées du monde – et l’accès à Internet haut débit peut être aléatoire.

La partie « sans lacunes » du service est particulièrement importante. AST SpaceMobile pourrait trouver une grande opportunité sur des marchés tels que les interventions d’urgence, le transport maritime, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et d’autres industries où les travailleurs sont souvent éloignés des grands centres de population. Si, par exemple, un secouriste sort un skieur d’une avalanche, la connexion mobile pour appeler un hélicoptère médical à proximité doit être fiable à 100 %. C’est le genre de fiabilité que l’entreprise essaie d’offrir.

Est-ce que ça marchera?

La grande question avec ce type d’investissement est de savoir si le plan d’affaires est pratique ou non. En particulier dans l’espace SPAC, nous avons vu des tonnes d’entreprises offrir d’énormes promesses et ensuite échouer à les tenir. AST SpaceMobile a une vision grandiose, mais est-elle réaliste ?

Il y a beaucoup de signes en faveur d’AST SpaceMobile. L’entreprise a par exemple obtenu plus de 1 000 brevets. Cela le place dans une ligue différente de votre SPAC de véhicule électrique (EV) moyen avec seulement quelques prototypes. AST SpaceMobile dispose d’une technologie étendue et a démontré qu’il fonctionnait pour la 4G avec son lancement BlueWalker. Deutsche Bank a fixé un objectif de cours ambitieux de 35 $ sur l’action ASTS compte tenu de sa solide propriété intellectuelle et de ses partenariats.

Concernant le deuxième point, le plus grand risque est sans doute la concurrence. Même si la technologie fonctionne de manière transparente, AST SpaceMobile pourrait toujours échouer. Nous avons déjà vu d’autres réseaux satellites offrant des communications mobiles. Ils ont eu un bilan mitigé en termes de rentabilité. Cela s’explique en partie par le fait que les opérateurs de téléphonie mobile établis ne veulent pas abandonner leur part de marché. Même si l’internet par satellite est meilleur en termes de service, les opérateurs locaux disposent de nombreux leviers pour fidéliser les clients à leurs propres offres basées sur des tours.

AST SpaceMobile semble cependant avoir prévu cela. Par exemple, AST a des partenariats avec des Vodafone (NASDAQ :VOD), Samsung, Tour américaine (NYSE :AMT) et AT&T (NYSE :T). Dans certains cas, ces sociétés détiennent même des capitaux propres dans la société. Ainsi, AST semble viser une situation où elle peut avoir une relation mutuellement bénéfique avec les compagnies de téléphone plutôt que d’essayer simplement de voler leurs revenus. À ce stade, AST met en évidence 1,3 milliard de clients potentiels pour son service une fois que ses partenaires télécoms commenceront à le proposer à leurs utilisateurs existants.

Le verdict des actions de l’ASTS

Les investisseurs ont déjà été brûlés par les entreprises promettant des choses énormes avec des satellites. En tant que tel, il est compréhensible que les gens ne se précipitent pas encore sur les actions ASTS. La plupart des gens attendront probablement que la société commence à lancer un grand nombre de satellites et à mettre en service avant d’adhérer à l’histoire. À ce stade, AST SpaceMobile aura moins de risques.

Cela dit, cela ressemble à une entreprise qui pourrait avoir un avantage vraiment gargantuesque si les choses se passent bien. L’entreprise possède les brevets et les partenariats pour suggérer qu’il y a une réelle chance de réussir ici. Donc, si vous recherchez un stock de moonshot, ASTS coche les bonnes cases.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.