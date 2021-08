Astuce avec Grenade en vue : Kang-In Lee par Eteki

Ren, un protocole de liquidité inter-blockchain, et ICHI, une plate-forme qui permet aux communautés de crypto-monnaie de créer et de gérer leur propre stablecoin non dépositaire, ont annoncé un nouveau partenariat pour rendre les stablecoins décentralisés disponibles pour Bitcoin, Dogecoin, Zcash et d’autres communautés de crypto-monnaie. . Le protocole d’autorité monétaire décentralisée (DMA) d’ICHI facilite […] More