Astuce de WhatsApp Web pour changer le fond d’écran des chats

WhatsApp Web : Astuce pour changer le fond d’écran des chats

Aujourd’hui, nous allons vous présenter une astuce au sein du célèbre application WhatsApp Web avec lequel vous apprendrez à changer le fond d’écran des conversations que vous y avez.

Et est-ce que comme vous l’avez peut-être remarqué, lorsque vous changez le fond d’écran de vos conversations depuis la version mobile, il ne se passe pas la même chose dans Web WhatsApp.

C’est pourquoi nous vous apprendrons le tour pour changer cet arrière-plan traditionnel pour l’une de vos images préférées.

Il convient de noter qu’il est estimé qu’à l’avenir une application WhatsApp native arrivera pour les tablettes Android ou Apple, donc pour le moment l’application de messagerie susmentionnée a officiellement la version mobile, WhatsApp Desktop et Web.

Cette dernière plateforme est encore extrêmement basique malgré le fait que ces derniers mois de nouveaux outils y ont été ajoutés.

Cependant, il existe certaines extensions ou programmes qui en font un site complètement complet, nous allons donc aujourd’hui vous apprendre une astuce pour changer le fond d’écran des chats de la version Web.

Vous ne pouvez faire cette astuce qu’à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable, peu importe que votre système d’exploitation soit Windows, Mac, Linux, etc.

De plus, il est important de préciser que vous devrez d’abord télécharger une extension appelée ‘WA Web Plus’ depuis le Chrome Web Store, si vous voulez l’obtenir rapidement cliquez ici et appuyez sur installer, ne vous inquiétez pas que le site est totalement en sécurité.

ÉTAPES POUR CHANGER L’ARRIÈRE-PLAN DE CHAT À PARTIR DU WEB WHATSAPP

Après avoir installé l’extension, cliquez sur l’icône du puzzle (Extensions) située dans le coin supérieur droit de Chrome. Toutes vos extensions Chrome s’ouvriront, mais recherchez « WA Web Plus pour WhatsApp » et cliquez sur les trois points verticaux sur le côté droit. Certaines options seront affichées, appuyez sur « Définir ». Si vous remarquez maintenant dans le coin supérieur droit une icône de croix verte apparaîtra, entourée d’un cercle, il s’agit de l’extension ‘WA Web Plus’. Une fois que vous avez le raccourci d’extension, accédez à WhatsApp Web normalement en scannant le code QR. Ensuite, cliquez sur l’icône ‘WA Web Plus’. Automatiquement, WhatsApp Web s’ouvrira avec une longue liste d’options. Cochez uniquement celui qui dit « Fond d’écran personnalisé ». Au bas de cette section, vous verrez une boîte où vous devrez copier et coller le lien d’une image que vous devrez rechercher dans le navigateur de votre choix. Si l’image se trouve dans une actualité ou un article, faites un clic droit dessus et choisissez « Ouvrir l’image dans un nouvel onglet », puis copiez et collez le lien. Et pour finir, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’.

Prêt, il vous suffit d’entrer dans n’importe quel chat WhatsApp pour voir les modifications que vous avez apportées, dans ce cas le nouveau fond d’écran, qui apparaîtra dans toutes les conversations, même si vous mettez à jour la page ou vous déconnectez, l’image ne s’affichera pas. ont éliminé.

Il est important de mentionner que pour pouvoir le supprimer ou le modifier, désactivez uniquement l’option ou placez un autre lien respectivement.