Astuce iPhone pour savoir si la batterie est en bon état

iPhone : Astuce pour savoir si la batterie est en bon état

A cette occasion, nous vous présenterons un tour de l’iPhone avec lequel vous pourrez savoir si la batterie est toujours en bon état, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape.

Récemment, ils ont publié une astuce iPhone pour savoir si le batterie Le téléphone portable est en bon état, car cela peut révéler s’il est en mauvais état et que vous devrez peut-être changer d’appareil mobile.

La vérité est que les internautes se sont demandé comment savoir si la batterie est en bon état, nous partageons donc quelle est l’astuce de l’iPhone pour que vous puissiez connaître cette information importante.

Cela peut vous intéresser : WhatsApp : Étapes pour activer le mode sombre sur votre téléphone portable

Et, en fait, ils recommandent qu’avant d’acheter un téléphone portable, vous devez vous assurer que la batterie est dans un état optimal, car les batteries des téléphones portables iOS sont fabriquées pour durer longtemps, cependant, à certaines occasions, elles peuvent présenter des défaillances. qui pourraient affecter le fonctionnement du mobile.

La première chose que vous devez faire est d’entrer les paramètres du mobile, puis vous devez rechercher l’option de menu « Batterie », puis vous devez sélectionner l’option « Santé de la batterie » et aller à « Capacité maximale ».

Il convient de noter que l’astuce n’est disponible que pour iOS 12 ou supérieur et qu’elle ne s’applique malheureusement pas dans les versions inférieures.

Grâce à YouTube, plusieurs utilisateurs ont partagé quelques astuces pour les téléphones portables avec le système d’exploitation iOS, que certains internautes ignoraient et qui ont été utiles, car des doutes sont apparus avec les téléphones portables Apple.

En revanche, le dernier mobile qu’ils ont lancé était l’iPhone 13, puisque c’est en septembre 2021 dernier qu’ils ont présenté la gamme de produits.

La nouvelle gamme a la puce A15 Bionic et des batteries plus durables, comme Apple a mentionné qu’elle durera 2,5 heures de plus que l’iPhone 12.

Le modèle de base d’Apple est au prix de 799 $ pour 128 Go; 899 pour 256 Go ET 512 Go pour 1 099 $.

Alors que le prix en pesos mexicains de l’iPhone 13 Pro max à partir de 28 999 $, l’iPhone 13 à partir de 20 999 $.