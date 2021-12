Astuce Netflix pour accéder à votre catalogue caché

Netflix : Astuce pour accéder à votre catalogue caché

Apparemment le célèbre Plate-forme Le streaming Netflix cache les titres de films et de séries auxquels vous pouvez accéder en suivant deux étapes simples et nous vous les révélerons aujourd’hui ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, Netflix a un large Catalogue de films et de séries, bien qu’au début il y ait presque toujours les mêmes titres, il y en a bien plus que la plateforme cachée et vous pouvez y accéder en quelques clics simples.

Ce qui précède se produit, car la plate-forme utilise un algorithme qui recommande des titres appropriés au profil de l’utilisateur afin qu’elle n’ait pas de films pour enfants avec des séries criminelles et des documentaires sur la pêche au début, lorsqu’elle s’intéresse aux films d’action.

Cela peut vous intéresser : Luis Miguel Combien a-t-il gagné pour sa série Netflix ?

De cette façon, le service de streaming finit par cacher une grande partie de sa bibliothèque, puisqu’il considère que ces films ou séries n’intéressent pas le client.

Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont restreints, de sorte que ce « catalogue caché » est toujours accessible.

Comme mentionné, ils sont situés dans Netflix, il suffit donc de quelques clics pour voir l’intégralité de la bibliothèque.

Espérons que l’algorithme sera trouvé erroné et qu’il y aura des choses que l’utilisateur trouvera à son goût.

Et bien, pour ce faire, vous devez d’abord accéder au compte Netflix depuis un navigateur Web, puisque l’option n’est pas disponible dans l’application pour téléphones portables et tablettes ou pour les téléviseurs.

Dans le moteur de recherche, vous devez écrire « Netflix Category Lookup » ou entrer ce lien : https://netflix-category-lookup.netlify.app/

Une fois à l’intérieur, vous verrez que toutes les catégories de la bibliothèque apparaissent

À partir de là, tout ce qui suit dépend de la capacité de l’utilisateur à naviguer et à avoir de la patience en passant en revue la grande variété d’options (21), parmi lesquelles se distinguent les suivantes :

Films cultes Films BollywoodFilms étrangersFoi et spiritualité Films indépendants Musique Westerns

Il convient de mentionner que les catégories et le site apparaissent en anglais, cependant, lorsqu’on en sélectionne un, un autre onglet s’ouvre automatiquement avec les options disponibles en espagnol.

Bien que ce soit une option qui n’a rien de nouveau, elle peut servir ceux qui en ont marre que Netflix recommande toujours la même chose, même en choisissant l’option aléatoire.

De plus, bien qu’il ne soit accessible qu’à partir du navigateur, les films d’intérêt peuvent être sauvegardés en les ajoutant à la liste et ainsi pouvoir les regarder plus tard à la télévision.