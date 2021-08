in

WhatsApp : astuce pour activer le mode "super dark"

Si vous voulez avoir le mode “super dark” dans le fameux application de WhatsApp, nous vous dirons comment l’activer dès maintenant sur votre appareil mobile, alors continuez à lire pour apprendre comment le faire étape par étape.

Sûrement si vous êtes sur cette note c’est parce que vous avez déjà le “Mode sombre” sur WhatsApp et comme vous vous en souvenez peut-être, cela a été implémenté il y a longtemps sur les smartphones avec les systèmes d’exploitation Android et iOS.

Cependant, maintenant un incroyable tour cela vous permettra d’activer le mode “super dark” que très peu ont essayé sur leurs appareils et en l’activant vous pourrez économiser un peu plus de batterie.

C’est vrai, WhatsApp a mis en place le “mode sombre” non seulement pour améliorer les performances ou l’autonomie de votre ordinateur, mais aussi pour éviter la fatigue visuelle désormais si courante, qui évitera d’affecter vos yeux lors de la manipulation de vos conversations.

Mais si ce que vous voulez c’est voir l’application d’une manière différente, alors ce sont les étapes que vous devez effectuer sur votre appareil mobile.

Mieux encore, il n’est pas nécessaire de télécharger des applications tierces ou encore moins des programmes comme des APK d’origine douteuse.

Avec cela, la célèbre application WhatsApp vous aidera à améliorer l’apparence de toutes vos conversations, y compris celles en groupe ou les appels vidéo que vous passez depuis votre appareil mobile.

ÉTAPES POUR ACTIVER LE MODE « SUPER DARK » DE WHATSAPP

Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit, vous ne devez pas vérifier les paramètres de votre appareil mobile, car vous n’avez qu’à être attentif à WhatsApp.

Pour commencer, si votre téléphone portable est déjà actif en “mode sombre” dans WhatsApp, vous devez procéder comme suit. Il s’agira d’abord de mettre à jour WhatsApp sur votre terminal Android ou iOS. Après cela, allez dans Paramètres et cliquez sur Chats. Là, vous verrez une section qui dit “Fond d’écran”. Cliquez dessus et une barre s’affichera avec laquelle vous pourrez définir le contraste dans lequel vous voulez le fond d’écran.

Vous avez même la possibilité de déterminer si vous souhaitez que le fond d’écran WhatsApp soit avec ou sans chiffres. On le place au contraste maximum et c’est tout. La couleur de plomb que vous voyiez habituellement sur WhatsApp semble maintenant beaucoup plus noire avec un contraste, prête à désactiver certains pixels sur votre appareil mobile. Avec cela, vous aurez le mode “super sombre” de WhatsApp.

Et c’est ainsi que vous pouvez être encore plus prudent avec votre vue et surtout avec la charge de votre téléphone portable, ce qui affecte beaucoup de nos jours.