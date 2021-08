Astuce pour bloquer votre WhatsApp et personne ne vous espionne

Astuce pour bloquer votre WhatsApp et ne laisser personne vous espionner | Pixabay

Cette fois, nous allons vous montrer un tour ce qui est sans aucun doute essentiel dans votre vie lorsque vous utilisez WhatsApp, car de cette façon, personne ne pourra vous espionner, alors continuez à lire pour savoir comment le faire étape par étape, car c’est très facile.

Outre les politiques que le célèbre application WhatsApp implémente pour garder tout ce que vous envoyez et partagez en toute sécurité via cette application, cette application de messagerie vous permet de la bloquer pour empêcher quelqu’un de revoir vos conversations.

Il ne fait aucun doute que la protection de nos informations sur les réseaux que nous utilisons est de la plus haute importance, et bien que chaque application et plate-forme ait ses propres politiques de confidentialité, elles fournissent des outils pour une plus grande Sécurité.

C’est le cas de WhatsApp qui permet de bloquer l’application empêchant toute personne qui prend votre téléphone de vous espionner.

C’est ainsi qu’ici, à Show News, nous expliquons étape par étape et en détail comment bloquer votre WhatsApp pour le protéger davantage.

Les messages, appels et appels vidéo que nous passons via l’application WhatsApp sont cryptés de bout en bout, ce qui signifie que seuls vous et la ou les personnes avec lesquelles vous communiquez pouvez lire et écouter ce qui est partagé.

C’est d’après ce que la société WhatsApp a expliqué à plusieurs reprises soit sur ses réseaux et c’est ainsi qu’il est détaillé sur son site.

Avec ses plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, selon son site officiel, l’application a mis en place ses propres politiques de confidentialité pour assurer leur sécurité.

Dans la recherche de vous satisfaire et de prendre soin des précieuses informations que vous partagez ainsi, l’application a développé cette sécurité.

Cependant, que se passe-t-il si quelqu’un prend votre téléphone portable déverrouillé et entre dans votre application WhatsApp pour lire vos messages privés ou avec des informations de valeur pour vous, ou même quelqu’un à votre travail ou là où vous collaborez.

Pour cette raison, l’application, à travers ses paramètres, vous permet de mettre en œuvre la sécurité de votre empreinte digitale, empêchant quelqu’un d’autre d’accéder à vos conversations.

Étapes pour verrouiller votre WhatsApp avec votre empreinte digitale

La vérité est que profiter de cet outil est extrêmement simple et cela ne vous prendra que quelques minutes pour enregistrer vos messages, pour ce faire, suivez ces étapes simples :

Ouvrez votre application WhatsApp. Allez dans les paramètres, où vous trouverez la section “Compte”. Une fois dans “Compte”, vous trouverez “Confidentialité”. Entrez “Confidentialité” et vous trouverez l’option qui dit “Verrouillage par empreinte digitale”. Activez l’option “Verrouillage des empreintes digitales”. Si nécessaire, touchez le capteur d’empreintes digitales pour confirmer votre identité.

Dans cette option, vous pouvez également choisir combien de temps vous souhaitez que l’application vous demande de vous authentifier avec votre empreinte digitale, la plage va d’immédiatement à une demi-heure.

Il est important de mentionner que n’oubliez pas d’activer l’empreinte digitale dans les paramètres de votre téléphone pour la fonction WhatsApp.

Cette option est disponible sur les appareils Android dotés de capteurs d’empreintes digitales et Android version 6.0 ou ultérieure compatible avec l’empreinte digitale de Google, comme expliqué par le site.

De même, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les téléphones Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4 ou Samsung Galaxy Note 8.