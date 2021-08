WhatsApp : Astuce pour changer l’application en bleu | Pixabay

Cette fois, nous allons vous présenter étape par étape une astuce pour l’application WhatsApp qui pourrait attirer votre attention, car nous vous apprendrons comment changer l’application du vert au bleu, vous feriez donc mieux d’en prendre note.

Si vous souhaitez avoir WhatsApp en bleu, nous vous indiquerons la méthode pour pouvoir changer son icône de manière extrêmement simple.

Vous avez sûrement déjà voulu changer la couleur du logo WhatsApp, par exemple, en bleu ou en une autre teinte.

Si c’est le cas, vous devez sans aucun doute utiliser ces étapes pour savoir comment y parvenir et surprendre tout le monde, et la vérité est que l’application de messagerie rapide regorge d’astuces que très peu ont explorées à 100%.

Par exemple, il est actuellement possible d’activer des messages qui s’autodétruisent en 7 jours s’ils ne sont pas lus par vos amis, ainsi que des photos et vidéos qui ne peuvent être visionnées qu’une seule fois.

Cependant, pour cela, de nouveaux emojis sont également ajoutés qui seront peu à peu ajoutés à WhatsApp tout au long de l’année, parmi lesquels on trouve des plus inclus à l’homme enceinte controversé qui en a surpris plus d’un.

Maintenant, une fonction a été découverte qui plaira à de nombreux utilisateurs et c’est la possibilité de changer l’icône de l’application en bleu ou dans une autre couleur.

Il convient de noter que pour cela, vous devez télécharger un programme tiers qui fonctionne également en tandem avec WhatsApp.

Mieux encore, l’application dont nous vous parlerons n’aura pas accès à vos conversations ni à vos informations personnelles.

ÉTAPES POUR CHANGER L’ICNE DE WHATSAPP EN BLEU

Il convient de mentionner que cette astuce ne peut être utilisée que sur les terminaux Android, alors que sur iPhone, il est un peu difficile de changer l’icône WhatsApp.

La première chose sera de télécharger Nova Launcher. Lorsque vous l’avez, configurez-le à votre guise : choisissez le nombre d’applications, si vous souhaitez un tiroir d’applications, un mode sombre, entre autres.

Lorsque vous l’avez prêt, allez maintenant sur Google et recherchez l’icône WhatsApp en bleu et en PNG transparent. Dans cet instant, téléchargez-le. Revenez maintenant à la partie principale de votre téléphone portable. Vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône WhatsApp pendant environ 3 secondes. Une fenêtre s’ouvrira pour que vous puissiez la modifier. Trouvez maintenant l’icône WhatsApp bleue téléchargée et remplacez-la. Ajustez-le à l’image d’origine et le tour est joué, avec cela, vous aurez WhatsApp en bleu.

Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement facile de changer la couleur de l’icône de l’application, donc si vous voulez changer un peu et être différent de vos amis, vous devriez l’essayer.