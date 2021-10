WhatsApp : Astuce pour changer l’icône en celle d’Halloween | Pixabay

Si vous voulez donner un design saisonnier au icône WhatsApp, nous vous ferons savoir comment le rendre orange Halloween sur votre téléphone portable, alors continuez à lire pour apprendre comment le faire étape par étape d’une manière simple.

Comme vous pouvez le voir, WhatsApp est l’un des Applications où beaucoup aiment parler et partager une diversité de contenus tels que des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants animés et même les mèmes les plus spirituels prêts pour tout type d’occasion.

D’autre part, WhatsApp dispose actuellement d’un outil qui vous permet de supprimer tous les messages d’un chat à partir du jour 7, afin que rien de ce qui a été discuté ne puisse être partagé.

De même, il a récemment activé la fonction Une seule fois, qui vous permet de ne voir qu’une seule fois les photos qu’ils vous envoient.

Bien que la fête d’Halloween soit célébrée dans une grande partie du monde, l’application ne sera pas indifférente c’est pourquoi, pour être plus en phase avec les dates, nous vous donnerons toutes les étapes pour changer la couleur de l’application en orange citrouille .

ÉTAPES POUR CHANGER L’ICNE DE WHATSAPP À HALLOWEEN

Si vous souhaitez donner à WhatsApp une touche de créativité pour Halloween, vous devez suivre ces étapes que nous mentionnerons ci-dessous.

Bien que vous deviez télécharger une application tierce, elle n’interférera pas dans vos conversations, et encore moins verra-t-elle votre galerie de photos.

La première chose à faire est de télécharger l’application appelée Nova Launcher sur votre téléphone portable Android. Lorsque vous l’avez, il ne vous reste plus qu’à le configurer à votre guise. Une fois par défaut, recherchez une image PNG de l’icône WhatsApp de style Halloween. Vous pouvez utiliser Google pour télécharger celui que vous voulez. Lorsque vous avez choisi l’image que vous souhaitez placer sur WhatsApp, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l’icône de l’application pendant environ 2 secondes. Ensuite, vous verrez l’option Modifier. Cliquez maintenant sur l’icône verte WhatsApp. Choisissez le dossier où vous avez enregistré l’image et sélectionnez-le. Vous verrez maintenant que l’icône a complètement changé et que votre design ressemble à Halloween. N’oubliez pas que ces étapes ne peuvent être effectuées que sur des appareils Android.

D’autre part, si vous rencontrez un problème avec WhatsApp ou devez le signaler, vous devez écrire à leur adresse e-mail de contact : smb_web@support.whatsapp.com ou android_web@support.whatsapp.com, vous pouvez également faire la même demande depuis votre iPhone au moyen d’un service exclusif pour iOS.