Astuce pour découvrir ce que dit un message supprimé

WhatsApp : astuce pour découvrir ce que disait un message supprimé

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un tour dans l’application WhatsApp avec laquelle vous pouvez découvrir ce qu’est un message qu’ils ont précédemment supprimés, alors continuez à lire pour savoir étape par étape comment le faire.

Récemment, une astuce du célèbre application de WhatsApp qui est sans aucun doute devenu viral sur les réseaux sociaux pour savoir ce que disait le message que votre contact a supprimé dans l’application.

La vérité est que les internautes se sont demandé comment savoir ce que disait un message supprimé, nous partageons donc les détails de l’astuce WhatsApp qui a fait sensation dans les différents réseaux sociaux, même l’astuce est devenue virale et a attiré l’attention de internautes.

Il convient de noter que l’application de messagerie instantanée a gagné en popularité au fil des ans, car elle accumule des millions d’utilisateurs qui ont téléchargé l’application pour entrer en contact avec leur famille, leurs amis et leurs collègues, étant une plate-forme très populaire pour la plupart. le monde, bien que certains utilisateurs ne connaissent pas diverses astuces.

En fait, il y a quelques jours, nous avons partagé avec vous comment découvrir avec qui votre partenaire ou tout contact au sein de l’application parle le plus, pour savoir qui est le contact avec qui il communique le plus dans l’application.

Cependant, ils ont maintenant révélé une astuce intéressante qui a été viralisée sur les réseaux sociaux et c’est de savoir ce que disait le message qui a été supprimé de la conversation.

Tous les messages supprimés de l’application ne peuvent pas être récupérés, cela ne s’applique qu’à ceux qui sont enregistrés dans la sauvegarde, cependant, ce qui est faisable est d’observer l’aperçu des notifications qui ont atteint le mobile, quels détails ils ont envoyés et qui l’a envoyé .

Les utilisateurs doivent entrer dans l’option Paramètres, trouver l’option « Notifications » et cliquer, puis rechercher « Paramètres avancés » et cliquer, puis sélectionner « Historique des notifications » et l’activer, donc si quelqu’un supprime le message, l’utilisateur peut accéder à la notification historique pour pouvoir consulter l’aperçu.

D’autre part, la célèbre application de messagerie a plus de 20 astuces qui ont été partagées via les réseaux sociaux, l’une d’elles consiste à récupérer une conversation supprimée accidentellement, cela ne fonctionne que si l’utilisateur fait une copie de sauvegarde de l’application, ainsi que de masquer le « inline », écrivez en gras, en italique et souligné.

Vous avez également la possibilité de mettre de la musique dans les états, d’avoir deux comptes de l’application sur le même appareil mobile, de cette manière également comme astuce Web WhatsApp pour utiliser deux comptes en même temps, envoyer des emojis géants, créer un chat avec vous-même, regardez l’état de l’application à l’insu de vos contacts.

De plus, l’application permet la visualisation de vidéos sur YouTube à partir des mêmes conversations de chat.

De la même manière, ils ont expliqué comment générer et télécharger des autocollants animés qui ont été partagés via des didacticiels YouTube, bien qu’ils recommandent de ne pas télécharger d’applications étranges pour programmer des messages de Noël.

En outre, quelque chose qui a également attiré l’attention des utilisateurs a été l’astuce qui vous permet d’envoyer des audios avec la voix espagnole de Loquendo, mais l’exigence est d’avoir un téléphone portable Android.

En fait, d’autres utilisateurs ont expliqué comment passer des appels vidéo jusqu’à 50 personnes, ainsi que changer la police en 120 polices différentes.

Il ne fait aucun doute que la célèbre application a fait sensation, bien que l’astuce WhatsApp ait attiré l’attention des internautes, car les utilisateurs peuvent voir ce que dit un message qu’ils ont supprimé, car certains utilisateurs décident de supprimer les messages qu’ils ont envoyés à un discuter pour un contact ou un groupe.