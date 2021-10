Youtube Music : Astuce pour écouter de la musique avec l’écran éteint | Instagram

Cette fois, nous allons vous présenter une astuce avec laquelle vous pouvez écouter Chansons Sur Youtube Music avec écran éteint et sans être premium, donc si vous avez eu ce problème et que c’était un peu ennuyeux, continuez à lire pour apprendre comment le faire.

Vous ne saviez sûrement pas que vous pouvez écouter toutes sortes de musique dans l’application Youtube Music avec l’écran éteint et gratuitement sans être client Prime.

De plus, vous n’avez pas besoin d’installer une autre application ou d’effectuer d’autres actions « illégales » pour l’obtenir.

Il est à noter que Youtube Music a été développé par Google et dispose actuellement de deux versions, la gratuite et la Premium.

Le premier vous permet de regarder des clips musicaux avec des publicités, tandis que le second les supprime pour que votre musique ne soit pas interrompue et avec l’écran verrouillé.

Selon les informations que Google a révélées, à partir du mercredi 3 novembre prochain, Youtube Music ne facturera plus les 99 pesos, car il sera désormais géré gratuitement afin que vous puissiez écouter vos chansons préférées en arrière-plan si vous êtes utiliser d’autres applications ou verrouiller votre mobile.

Il semble que cette décision ait été prise pour que YouTube Music soit en concurrence directe avec Spotify, Tidal, Apple Music, qui incluaient déjà cet avantage dans leurs services.

Cependant, si vous vous demandez si YouTube Music Premium va disparaître avec cette publicité, la réponse est non, car il y aura désormais deux types de Youtube Music.

Il convient de mentionner que YouTube Music Premium ne subira pas beaucoup de changements, car vous pouvez lire de la musique avec l’écran éteint sans publicité et également lire des vidéos sans publicité et un saut de chanson illimité sans publicité.

Alors que Youtube Music est gratuit, vous pouvez jouer de la musique avec l’écran éteint et en arrière-plan, mais le saut de chansons est limité et il y aura des publicités, et cela restera comme une plate-forme audio.

Vous n’y aurez accès qu’aux vidéos des flux d’accueil et d’exploration, et des publicités apparaîtront de temps en temps.

La vérité est qu’avec ces nouvelles fonctions, il sera sans aucun doute en concurrence directe avec Spotify, nous devons donc maintenant attendre et voir comment les gens réagissent à ces changements.

Eh bien, ils devront sûrement décider quelle est la plate-forme de musique numérique de leur choix.

Comme il est clair que tous ont leurs avantages et leurs inconvénients, vous voudrez sûrement faire votre liste pour voir lequel vous préférez et lequel vous aimez.