Astuce pour envoyer un faux emplacement en temps réel via WhatsApp

WhatsApp : astuce pour envoyer un faux emplacement en temps réel

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre deux astuces dans le application de WhatsApp, un pour partager un faux emplacement actuel à partir de l’application et un autre pour envoyer un faux emplacement en temps réel via un emplacement externe, alors lisez la suite pour savoir comment le faire étape par étape.

Comme vous vous en souvenez peut-être, WhatsApp a commencé comme une application où vous ne pouviez envoyer que des messages texte.

Cependant, lorsqu’il est passé entre les mains de la société Facebook, ils ont ajouté la possibilité de partager différents fichiers multimédias avec vos contacts tels que : photos, vidéos, documents Word, Excel, PDF, etc.

De plus, la plateforme susmentionnée vous permet également d’envoyer vos Emplacement à une discussion personnelle ou de groupe, mais si, pour une raison quelconque, vous souhaitez envoyer un emplacement totalement faux, nous vous montrerons aujourd’hui les étapes à suivre, alors prenez-en note.

La vérité est qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un décide d’envoyer un faux emplacement, par exemple : lorsque vous avez une réunion, mais que vous êtes en retard, alors s’ils vous demandent où vous êtes, vous pouvez utiliser ce mécanisme pour donner la paix à cette personne d’esprit.

Il est important de noter que pour réaliser cette astuce, vous dépendez d’une application externe, car WhatsApp n’a pas de fonction native pour partager un faux emplacementBien que si vous n’envoyez votre position qu’à l’heure actuelle, il est possible de la modifier comme suit :

Tout d’abord, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone Android. Maintenant, entrez dans le chat où vous souhaitez envoyer un faux emplacement. Cliquez sur l’icône du clip dans le coin inférieur droit. Un menu s’ouvrira avec plusieurs options, choisissez celle qui dit ‘Emplacement’. Attendez que la carte sorte. Placez le marqueur ailleurs sur la carte que votre point. Si vous souhaitez placer l’épingle beaucoup plus loin de votre emplacement, cliquez sur l’icône en forme de loupe pour rechercher un autre site avec une adresse. Enfin, envoyez ce faux emplacement.

ÉTAPES POUR ENVOYER UNE FAUX LOCALISATION EN TEMPS RÉEL AVEC UNE AUTRE APP

Ici, il faudra installer l’application Fake GPS sur votre appareil mobile Android, la télécharger depuis le Google Play Store. Ouvrez l’application et accordez les autorisations nécessaires pour qu’elle fonctionne. Quittez l’application et entrez dans les options de développement de votre mobile Android (Paramètres), recherchez l’option « Choisir l’application pour simuler l’emplacement ». Sélectionnez Faux GPS pour simuler un faux emplacement en temps réel. Ouvrez à nouveau Fake GPS. Choisissez n’importe quel point sur la carte. Maintenant, appuyez sur « Play » pour que le GPS du mobile vous place à ce point sur la carte. Ensuite, ouvrez WhatsApp et entrez dans un chat. Cliquez sur l’icône du clip et choisissez l’emplacement. Enfin, cliquez sur « Localisation en temps réel ».

Et voila, WhatsApp enverra automatiquement l’emplacement que vous avez placé dans Fake GPS, qui n’est pas le point où vous vous trouvez à ce moment-là.

L’application susmentionnée de faux emplacements n’est pas la seule dans le Play Store, vous avez d’autres options et les étapes seront similaires à celles que nous venons de mentionner ci-dessus.