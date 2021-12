WhatsApp : astuce pour faire disparaître un chat sans supprimer la conversation

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir comment vous pouvez faire disparaître tout le contenu d’un chat WhatsApp sans supprimer le conversation, alors continuez à lire pour connaître cette astuce.

Votre conversation restera à sa place, cependant, tout le contenu, y compris des dossiers le multimédia aura disparu.

Comme vous pouvez le voir, WhatsApp a progressivement ajouté divers outils à son application mobile, pour navigateurs et pour ordinateur de bureau, car l’un d’eux vous permet de faire disparaître tout le contenu de toute conversation de groupe ou individuelle, cela inclut les textes, photos, vidéos, audios, documents, etc., mais sans qu’il soit nécessaire de supprimer la conversation.

Il est important de noter que cette astuce est disponible pour les téléphones mobiles avec les systèmes d’exploitation Android et Apple iOS, les tablettes, WhatsApp Web et Desktop. De même, le processus ne consiste pas à cliquer et à sélectionner sur chaque message que vous avez envoyé ou reçu dans une conversation spécifique, qui prendrait trop de temps, surtout s’il s’agit d’une conversation où vous avez parlé pendant plusieurs jours du matin au soir.

Lorsque vous ouvrez la fameuse application WhatsApp depuis votre mobile, vous cliquez quelques secondes sur une conversation jusqu’à ce qu’elle soit ombrée puis cliquez sur l’icône de la corbeille qui apparaît ci-dessus, vous supprimerez toute la discussion avec ce contact depuis l’onglet » . Discussions’.

En revanche, avec cette astuce que nous vous apprendrons ci-dessous, vous ne ferez disparaître que le contenu mais pas la conversation, elle restera à sa place mais vide.

ÉTAPES POUR DISPARAÎTRE LE CONTENU D’UNE CONVERSATION SANS SUPPRIMER LE CHAT

Sur téléphone portable

Tout d’abord, assurez-vous que WhatsApp n’a aucune mise à jour en attente dans le Google Play Store. Ensuite, ouvrez l’application, entrez dans une conversation et cliquez sur les trois points verticaux qui se trouvent dans le coin supérieur droit. Plusieurs options s’afficheront, appuyez sur ‘Plus’. Pour terminer, choisissez « Vider le chat ». Comme vous pouvez le voir, le contenu de la conversation a disparu, pas le chat, il reste à sa place.

Sur PC

Ouvrez WhatsApp Web, scannez le code QR pour lier votre compte. Plus tard, entrez dans une conversation. Cliquez sur les trois points en haut à droite. Enfin, cliquez sur l’option ‘Messages vides’.

